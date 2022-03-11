Güzel adlandırma nedir? Güzel adlandırma örnekleri ve ilgili cümleler

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Güzelleme yapma sanatı olarak ifade edilen güzel adlandırma, aynı zamanda düğmeli üzerinden yaşanan değişimi göstermektedir. Gerçekleşen değişiklik ile beraber böylece kötü içerikler çok daha güzel ve hoş bir duruma getirilmektedir.

Güzel Adlandırma Nedir?

Türk edebiyatında içeriği hoş olmayan ya da söyleniş açısından kulağa hoş gelmeyen bazı içerikler bulunur. İşte bu içerikler değişik şekle döndürülmek suretiyle, değiştirilerek ifade edilir. Bu şekilde yapılan ve yaşanan değişim ise Türk edebiyatı üzerinden güzel adlandırma olarak bilinmektedir. Böylece günlük yaşamda ile getirilemeyecek olan bazı hoş olmayan söylemişler, çok daha güzel bir biçimde ifade edilir. Bu sebepten dolayı değil bilgisi ile beraber Türk edebiyatı açısından güzel adlandırma önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda bir çeşit güzelleme sanatı olarak da öne çıktığını anlatmak mümkün.

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Güzel Adlandırma Örnekleri ve İlgili Cümleler

Güzel adlandırma üzerinden yapılacak olan örnekler kelime ya da kelime grubu ile cümleler eşliğinde ele alınabilmektedir. Böylece söylendiği zaman kulağa hoş gelmeyen ve rahatsız eden birtakım durumlar, günlük yaşamda daha kullanılabilir hale getirilmektedir. Bu konuda öne çıkacak olan birçok farklı örnek olduğunu ifade etmek mümkün.

Tabut = Tahta at

Tabut = Dört kollu

Verem = İnce hastalık

Cin = İyi saatte olsunlar

Cin = Üç harfliler

Kör = Görme engelli

Ölüm = Son Yolculuk

Sağır = İşitme engelli

Topal = Yürüme engelli

Görüldüğü gibi yukarıda verilen değişik anlamları ile beraber, bazı kelimeler günlük hayatta daha rahat kullanılabilir hale getirilmektedir. Bu sebepten dolayı hem edebiyat üzerinden hem de halk arasında kullanım amaçlı, güzel adlandırma günümüzde önemli bir yer taşımaktadır. Böylece yaşanan değişim ve çevrim ile beraber, kelimeler tek başına veya cümle içerisinde amaca uygun kullanılabilir.

Güzel Adlandırma Üzerinden Amaç Nedir?

Türk edebiyatı eşliğinde yapılan güzel adlandırmanın belli bir amacı bulunmaktadır. Bu amaç günlük yaşamda kullanılan kelimeler üzerinden önemli bir yere sahiptir. Özellikle kavramındaki olumsuzluğu örtmek en önemli ve temel amaçtır. Diğer bir ifadeyle kötü ve hoş karşılanmayan bir kelimenin, daha düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda belli başlı bazı özelliklerinin öne çıktığını ifade etmek mümkün.

- Kibarlık

- Edebilik

- Etkileyicilik

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Böylece sözcüklerin mecazi anlamları kullanılmak suretiyle, yukarıdaki kavramlar ve özellikler güzel edebiyat üzerinden ele alınır. Bu yönüyle günlük yaşamda kullanım ile beraber edebiyat üzerinden önemli bir yere sahip olduğunu anlatmak mümkün.

Kelime Grupları Üzerinden Güzel Adlandırma Örnekleri

Tek başına kelime ile beraber aynı zamanda farklı kelime grupları üzerinden de güzel adlandırma örnekleri ele alınabilmektedir.

Geri zekalı = Zihinsel engelli

Deri veremi = Cüzzam

Sara hastalığı = Bayılma

Küçük sivilce = Akarcacık

Üvey ana = Cici ana

Dul kadın = Celep

Görüldüğü gibi bu şekilde kelime grupları üzerinden de bazı kaba sözcükler daha naif ve hoş, aynı zamanda kibar hale getirilmektedir. O sebepten dolayı dil bilgisi ile beraber Türk edebiyatı üzerinden güzel adlandırma her açıdan önemli bir yer taşımaktadır. Üstelik hem tek başına hem de cümle içerisinde güzel adlandırma üzerinden sözcükleri kullanmak mümkün. Hatta bu konuda daha birçok değişik örnek olduğunu ifade etmek gerekir. Günlük yaşamda da yine birçok kişi bu şekilde güzel adlandırma kuralını kullanarak kelimeleri değerlendirebilir.