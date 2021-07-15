Güz dönemi nedir? Üniversitede güz ve bahar dönemi ne zamandır?

İlköğretimden başlamak suretiyle lise ile beraber üniversiteye kadar güz dönemi ve bahar dönemi ön plana çıkmaktadır. Her bir dönem içerisinde farklı müfredatlar ele alınır ve aynı zamanda 1. dönem ile 2. dönem şeklinde de bilinir.

Güz Dönemi Nedir?

Özellikle ilk ve orta öğretim ile beraber lise için güz dönemi 1. dönem olarak bilinmektedir. Aynı zamanda güz dönemini okulun ilk başlangıcı şeklinde anlatmak mümkündür. Böylece yarıyıl tatiline kadar geçen süre güz dönemi olarak bilinir. Bu dönem genelde yaz aylarının bitişi ve sonbahar aylarının başlaması üzerinden ne çıkar. Aynı zamanda kış aylarının ortalarına kadar sürer ve ilk dönem sınavları yine bu dönem içerisinde gerçekleştirilir.

Üniversitede Güz Dönemi Ne Zamandır?

Üniversite ile beraber aynı zamanda ilköğretim konusunda güz dönemi genel olarak aynı zamana yakın başlar. Yani üniversitede güz dönemi bir dönem olarak bilinir ve eylül ayında başlar. Elbette bu durum devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler kapsamında bazen değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak eylül ayında başlamak suretiyle aralık ayına kadar süren bu dönem, bazı üniversitelerde ocak ve hatta şubat ayına kadar uzayabiliyor. Bu sebepten dolayı yarıyıl tatilleri ocak ya da şubat dönemleri içerisinde gerçekleştirilir.

Üniversitede Bahar Dönemi Ne Zamandır?

Üniversiteler üzerinden bakıldığı vakit bahar dönemi genelde şubat ayında başlar. Haziran ayında ise bu dönem sona erer. Elbette bu durum yine güz döneminde olduğu gibi üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilmektedir. Yani bazı durumlarda mart ve nisan ayında dahi başlayan bahar dönemleri olabiliyor. Ancak genel olarak bitiş zamanları haziran ayına denk getirilir ve bu ayın sonlarında tamamlanır.

Güz ve Bahar Dönemi Hangi Eğitimleri Kapsar?

Eğitim konusunda hem güz hem de bahar dönemi bütün farklı eğitim kurumlarını kapsamaktadır.

- İlköğretim

- Lise

- Özel lise

- Devlet üniversitesi

- Özel üniversiteler

- Farklı amaçlara uygun özel eğitim kurumları

Ülke çapında genel olarak birçok farklı eğitim konusunda genelde güz dönemi ve bahar dönemi iki farklı şekilde belirlenmiş aylar doğrultusunda ele alınır. Bu şekilde iki farklı dönem üzerinden sınavlar gerçekleştirilir ve bu sınavların ortalaması üzerinden geçiş notu elde edilir.