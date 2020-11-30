Güverte Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Güverte bölümü, gemi inşaatı ve deniz işletmelerinde görev alacak kişilere eğitim veren alandır. Üniversitedeki güverte bölümünde doğru eğitim olanakları sunularak alanında profesyonel kişiler yetiştirilir.

Güverte Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerdeki güverte bölümü bir lisans programı olarak bilinir. Burada dört yıl boyunca alınan eğitimler sonucunda özel sektör ve devlet sektöründe çalışma imkanına sahip olunabilir. Bu bölümde verilen eğitimler sonucunda sektörde çalışacak profesyonel kişiler yetiştirilir.

Güverte Nedir?

Güverte bölümü, gemi inşaatı, gemi ve yat tasarımı ile deniz işletmeleri yönetimi gibi konularda eğitim verilmektedir. Bu bölümde dört yıl eğitim alındıktan sonra denizcilik sektöründe pek çok farklı iş kolunda çalışılabilir.

Güverte Bölümünün Amacı Nedir?

Güverte bölümünün amacı denizcilik sektörüne ve gemicilik hayatına profesyonel ve tecrübeli çalışanlar kazandırmaktır. Bu kapsamda meslek hayatı boyunca alınacak işler ile ilgili son teknolojiler öğretiler. Bu bölümde okuyan öğrencilerin de kendi alanlarında donanımlı bireyler olarak yetişmesi beklenir.

Güverte Mezunu Ne İş Yapar?

Güverte mezunu olan kişiler için iş olanakları oldukça geniştir. Bu nedenle güverte bölümünden mezun olan kişiler çeşitli kurumlarda proje tasarımlarında çalışabilirler. Bunun yanı sıra özel sektörde ve devlet sektöründe de çalışma imkanı bulunmaktadır.

Güverte Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde bulunan güverte bölümünde dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Burada dört yıl boyunca eğitim alan kişiler dört yılın sonunda stajlarını yaparak iş hayatına atılabilirler.

Güverte Okumak İçin Ne Gereklidir?

Güverte bölümünde eğitim görecek kişilerin disiplinli ve sorumluluk sahibi olmaları gerekir. Bunun yanı sıra çizim yapabilme ve gemicilik kavramlarına ilgili kişiler bu bölümde eğitimlerini sürdürebilirler. Aynı zamanda bu bölümde çalışmak isteyen kişilerin güçlü iletişim kabiliyetleri de olmalıdır.

Güverte Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerde bulunan güverte bölümünün öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Buna göre güverte bölümünde tüm dersler İngilizce olarak verilmektedir.

Güverte Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Pek çok öğrencinin tercih ettiği güverte bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Buna göre güverte bölümünü tercih etmek isteyen kişiler üniversite sınavında Matematik ve Fen Bilimleri sorularını çözmeliler. Bu sorular çözülerek sayısal alanında yüksek puanlar alınmalıdır.

Güverte Bölümü Dersleri Nelerdir?

Güverte bölümünde deniz kimyası, gemicilik, vardiya standartları, denizde güvenlik, denizcilik işletmeleri yönetimi, teknik resim ve Matematik gibi dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra öğrenciler bu bölümde gemi inşa, yük işlemleri ve gemi stabilitesi, küresel trigonometri, denizde haberleşme ve göksel seyir gibi derslerin eğitimlerini alırlar.

Güverte Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Güverte bölümünde okuyan kişiler için iş imkanları oldukça geniştir. Teknik çizim ve tasarım konusunda başarılı olan güverte bölümü mezunları liman işletmelerinde uzun yıllar başarı ile görevlerini sürdürebilirler. Güverte bölümünden mezun olan kişiler için özel sektör ve devlet sektöründe çalışma imkanı bulunmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Üniversitelerin dört yıllık güverte bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde pek çok farklı gemi işletmesinde görev alırlar. Aynı zamanda devlet sektöründe de rahat bir şekilde iş bulunabilir. Devlet sektöründe çalışmak isteyen güverte bölümü mezunları Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek en iyi puanları alabilirler.

Güverte Çalışma Alanları Nelerdir?

Gençler ve denize ilgi duyan kişiler son yıllarda güverte bölümünü tercih etmeye başladılar. Güverte bölümü eğitimi alan kişiler pek çok konuda oldukça donanımlı oluyorlar. Özellikle de güverte bölümü mezunları şirketlerdeki çeşitli projelerde çalışma imkanından yararlanabilirler. Bu kişiler projelerdeki kalite kontrol metotlarını uygulayarak tasarımların doğru şekilde yapılmasını sağlarlar. Bunun yanı sıra bu projelerde kullanılacak malzemeler de güverte bölümünden mezun olan kişiler tarafından seçilebilir. Bu bölümden mezun olan kişiler tersanelerde, gemi tasarım atölyelerinde ve liman işletmelerinde çalışırlar.

Güverte Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Son yıllarda gençler tarafından tercih edilen güverte bölümü Girne Amerikan Üniversitesinde bulunmaktadır. Girne Amerikan Üniversitesinde güverte bölümü Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokuluna bağlıdır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler üniversite sınavından sayısal türünden yüksek puan almalılar. Bu sayede istedikleri üniversitelerde eğitim alabilirler.