Güvercin Yumurtası Kaç Günde Çıkar? Güvercin Yumurtası Kaç Günde Oluşur Ve Damarlanır?

Güvercinler hem Türkiye içerisinde hem de diğer ülkeler içerisinde bilinen ve evcilleştirilebilme niteliğine sahip olan bir kuş türünü oluşturmaktadır. Bahsedilen bu kuş türü çok sayıda cinsten meydana gelmektedir. Bununla birlikte Türkiye içerisinde yalnızca 8 ya da 10 tane cinsi hayatını sürdürebilmektedir ve daha fazlası ise yaşamını sürdürememektedir. Doğal hava şartlarından ve iklimin de etkisi sebebi ile bu kuşların tamamı yaşamlarına devam edememektedir.

Güvercin Yumurtası Kaç Günde Çıkar?

Güvercinler, ilk olarak mevsimin de etkisi ile birlikte ve genel itibariyle yaz mevsiminin ortaya çıkmasından sonra belli olmaktadır. Mart ya da nisan ayları arasındaki sıcaklıkların ortaya çıkmasından sonraki süreçte güvercinler birbirlerine kur yapmaktadır ve böylece çiftleşme belirtisi göstermektedir.

Bahsedilen süreç birkaç gün olan aralıklar ile devam etmektedir. Ayrıca çiftleşmekte olan güvercinler çiftleşmelerinin ardından beş gün sonra yumurta bırakmaktadır. 18 ile 20 günlük bir kuluçka dönemi ile beraber değişimli bir şekilde dişi güvercin veya erkek güvercin yumurtaların üstünde yatmaktadır. 18 ile 20 günlük sürenin geçmesinden sonra ise mevcut olan yavrular yumurtadan çıkmaya başlamaktadır.

Güvercin Yumurtası Kaç Günde Oluşur ve Damarlanır?

Güvercinler, kuluçka dönemi süresince dişi veya erkek olan ebeveyn güvercinlerin kursakları içerisinde yavrularını besleyebilmek amacı ile kursak sütü de biriktirmeye başlamaktadır. Genel olarak bakıldığında güvercin yumurtaları on yedi gün ila on sekiz gün içerisinde çatlamaktadır.