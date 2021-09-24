Güvercin Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Türkiye'de Ve Dünya'da Kaç Cins Güvercin Vardır?

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Bu özellikleri ile güvercinler uzak yerlere uçsalar dahi yönlerini kolaylıkla bulabilmektedirler. Pek çok farklı güvercin cinsi bulunmaktadır. Bu cinslerin bir takım özellikleri birbirlerinden farklılık göstermektedir.

Güvercin Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Posta Güvercini

Posta güvercinleri tarih boyunca haberleşmek için kullanılmıştır. Bu güvercinlere de günümüzde rastlamak mümkündür. Posta güvercinleri genellikle vahşidir. Ancak eğitimlileri de bulunmaktadır. Sıkı bir tüy yapıları bulunmaktadır. Tüyleri son derece yumuşaktır. Kırmızı ve parlak gözleri vardır. Uzun mesafeleri kolaylıkla gidebilirler.

Taklacı Güvercin

Hareketli ve oyuncu yapıları vardır. En fazla Urfa, Antalya, Diyarbakır, Sivas, Malatya, Çorum, Konya bölgelerinde bu güvercinlere rastlanmaktadır. Taklacı güvercinlerin soyu Orta Asya'ya kadar dayanmaktadır. Genellikler tek başlarına ve alçaktan uçmayı tercih etmektedirler.

Kostüm Güvercinleri

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Bu güvercinler Şebab güvercini ismi ile de bilinmektedir. Bu güvercin türü safkanların karışması sonucunda meydana gelmiştir. Genellikle dış görünüşleri ile dikkat çekmektedirler. Çoğunlukla süs güvercini olarak ilgi görmektedir. Kostüm güvercini, paçalı güvercin ismi ile de bilinmektedir. Bazı türlerin paçaları kısa iken bazıları uzundur.

Filo Güvercini

Bu kuşlar eski zamanlarda taşıyıcı kuşlar olarak kullanılırdı. Bu türün çoğunlukla erkek bireyleri uçurulmaktadır. Ancak yavrusu olmayan dişi güvercinlerin de oldukça başarılı bir şekilde uçtuğu bilinmektedir. Dişiler uçarken erkeklerden çok daha az hata yapmaktadır. Çeşitli renklerde olabilirler. Farklı renk seçenekleri ile de dikkatleri çekmektedirler.

Dalıcı Güvercinler (Dönücü Güvercinler)

Dalıcı Güvercinler Arap Yarımadasına ait kuş türleridir. Ülkemizde ise Adana bölgesinde bulunmaktadır. Bu güvercinler oldukça yüksekten uçabilir. Bunun yanında hızlı iniş kabiliyetleri de bulunmaktadır.

Ses Güvercinleri

Ses güvercinlerinin kökenleri Türkmenistan'a dayanmaktadır. Bu güvercinler Kut ismi ile de bilinmektedir. Ülkemizde en fazla Diyarbakır bölgesinde bulunmaktadırlar. Bu kuşların kendilerine özgü bir sesleri bulunur.

Makaracı Güvercinler

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Türkiye'de makaracı olarak bilinen bu güvercin türü başka ülkelerde Roller ismi ile bilinmektedir. Bu güvercinler genellikle uçuş performansları için yetiştirilmektedir. Makaracı güvercinler maksimum sekiz saatlik uçuşlar gerçekleştirebilmektedir.

Türkiye'de ve Dünya'da Kaç Cins Güvercin Vardır?

Güvercinler günlük yaşamda sıklıkla karşılaşabileceğim kuş türleridir. Hem ülkemizde hem de dünyada pek çok güvercin sinci bulunmaktadır. Bu kuşlar Columbiformes takımında bulunur. İki alt türü bulunmaktadır. Bu türlerden biri Columbae diğeri ise Pterocletesdir. Yalnızca Columbidae familyasında bulunan 250 tür güvercin vardır. Kutuplar dışında dünyanın her yerinde güvercin türlerine rastlamak mümkündür. Güvercinler genellikle toplu bir şekilde yaşamaktadır. Türkiye'de ise 6 farklı güvercin türü bulunmaktadır.

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Türkiye'de bulunan güvercin türleri;

Kaya Güvercini: Literatür ismi Columba Livia şeklindedir. Kaya güvercinleri evcil güvercinlerin atasıdır. Gövdeleri mavi ya da açık kurşuni renktedir. Kanatlarının üzerinde iki tane siyah renkli şerit bulunur.

Gökçe Güvercin: Bu güvercin türü Columba Oenas ismi ile bilinmektedir. Görünüş itibari ile Kaya Güvercinine benzemektedir. Renkleri koyu mavi şeklindedir.

Tahtalı Güvercin: Güvercin familyası içerisindeki en büyük güvercin türüdür. Boyun ve kanat kısmına beyaz şeritler vardır. Boyları yaklaşık 40 cm kadar olabilmektedir.

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Evcil Güvercin: Bu güvercin türleri yuvalarına çok bağlıdırlar. Yön bulma özellikleri oldukça gelişmiştir. Sıcak bir doğaları vardır. Bu nedenle insanlara kısa sürede alışırlar.

Kumru: Bir güvercin türüdür. Literatür ismi Streptopelia Decaocto şeklindedir. Bu güvercin Kolyeli Kumru ismi ile de bilinmektedir. Çoğunlukla kül rengi ya da bej renkte olurlar.