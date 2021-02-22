Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri geçmişten günümüze aktarılmış eğitici olan, öğüt veren ve bilgilendirici özelliklere sahip kaliteli yapısı bulunan sözlerdir. Bu atasözlerinden birisi de ' Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa ' cümlesidir. Pek çok diyalog esnasında bu söz uygun zamanlarda kullanılmaktadır.

Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünün anlamı; İnsan varlık durumuna bağlı kalıp, kendine güvenip har vurup harman savurmamalı ve tutumlu olunması gerektiği şeklinde açıklanmaktadır. Bu duruma dikkat edilmezse darlığa düşmek gibi sıkıntılara yol açabilir.

Güvenme Varlığa Düşersin Darlığa Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Bu atasözünün cümle içinde kullanımı; ' Çok para harcayan arkadaşıma güvenme varlığa düşersin darlığa şeklinde serzenişte bulundum. ' şeklinde olabilir.