Güvenlik Görevlisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Güvenlik Görevlisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Silahlı güvenlik eğitim programı 18 gün sürer. Kursun sonunda atış sınavı yapılır. Silahsız güvenlik eğitiminin süresi ise 13 gündür. Günümüzde silahlı güvenlik görevlilerinin iş alanları çok daha geniştir. Başta banka ve alışveriş merkezleri olmak üzere birçok yerde çalışabilirler. 21 yaşın üstünde olan herkes, silahsızdan silahlıya geçiş eğitimlerine katılarak sertifikalarını yenileyebilir.

Güvenlik Görevlisi Nedir?

Aldığı eğitime göre silah kullanma yetkisi bulunan, görevi kişi ve kurumları korumak olan kişilere güvenlik görevlisi denir. Başlarındaki en yetkili kişiye güvenlik amiri ya da güvenlik şefi denir. Şef, sayıları 15 - 20 arasında değişen güvenlik personelinden sorumludur.

Güvenlik görevlileri gündüz ve gece 12 saat olmak üzere vardiyalı çalışır.

Güvenlik Görevlisi Ne İş Yapar?

1- Kurumların ve o kurumlarda yaşayan / çalışan kişilerin güvenliğini sağlar.

2- İş yerine giriş yapan misafirlerin kaydını tutar.

3- Kurumlara teslim edilen paketleri sahiplerine ulaştırır.

4- Güvenlik için gerekli olan ekipmanların listesini hazırlar ve bu malzemelerin temin edilmesini sağlar.

5- Monitörden güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izler. Şüpheli kişileri güvenlik amirine bildirir.

Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Resmi ya da özel kurumlarda güvenlik görevlisi olarak çalışmak için sertifika almak zorunludur. 18 yaşını dolduran ve en az lise mezunu olan herkes güvenlik kurslarına kayıt yaptırabilir.

Güvenlik amiri olmak içinse üniversitelerin 2 yıllık ön lisans programından mezun olmak gerekiyor. Herhangi bir bölüm ve branş sınırlaması yoktur.

Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

İşlediği suçtan ötürü 1 ya da 1 yıldan fazla ceza almış kişiler güvenlik görevlisi olamaz. Güvenlik kursuna katılmadan önce istenen belgelerin eksiksiz bir şekilde almak gerekiyor. Bu belgeler bir adet kimlik fotokopisi, 6 adet biyometrik fotoğraf ve sağlık raporudur. Heyet raporu, devlet ve şehir hastanelerinden alınabilir.

Güvenlik Görevlisi Görevleri Nelerdir?

1- Siteye giriş çıkış yapan arabaların plakalarını almak. Yabancı araçlar siteye geldiğinde hangi binaya ve daire geldiğini öğrenmek. Site sakinlerini gelen ziyaretçiler konusunda bilgilendirmek.

2- Şüpheli paket fark ettiğinde polislere haber vermek.

3- Güvenlik şefinin talimatlarını eksiksiz bir şekilde uygulamak.

4- Site ve çevresinde saat başı devriye gezmek.

5- Değerli eşyaları korumak.

6- Banka para transfer araçlarını korumak.

7- Şüpheli kişi ya da kişileri korumakla yükümlü olduğu binaların çevresindeki uzaklaştırmak.

Güvenlik Görevlisinin Maaşları Ne Kadar?

Güvenlik görevlileri genellikle özel sektörde çalıştığı için aldıkları maaş çalıştıkları kuruma bağlı olarak farklılık gösterir. İşe yeni başlamış olan güvenlik görevlileri minimum 2300 - 2500 TL, maksimum 3000 - 3200 TL maaş alır. Güvenlik amirlerinin aldığı en düşük maaş ise 3000 - 3500 TL, en yüksek maaş ise 3500 - 4200 TL arasındadır.

Güvenlik Görevlisi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde birçok kurum ve site güvenlik görevlilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle her geçen gün güvelik görevlilerinin iş bulma şansı artıyor. Güvenlik alanında hizmet veren personellerin çalışabileceği yerler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bankalar

2- Siteler

3- Stadyumlar ve spor salonları

4- Festival ve konser gibi açık hava etkinliklerinin düzenlendiği yerler

5- Belediye binaları

6- Parklar

7- Alışveriş merkezleri

8- Özel hastaneler ve sağlık kurumları