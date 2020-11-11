Güvenli okul ve uzaktan eğitim çalıştayı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda projeyle ilgili bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk bölümünde "Çocukların merakını artırmak ve öğrenme isteğini geliştirmek" başlıklı konu tartışıldı. Bu kapsamda başta 4-8 yaş arası çocuklar olmak üzere, öğrencilerde merak uyandıran, öğrenme istek ve motivasyonlarını arttıran, onları verimli ve mutlu olabilecekleri alanlara yönlendirebilecek eğitim yaklaşımı nasıl olmalıdır sorusuyla ilgili fikirler oluşturuldu. Çalıştayın ikinci bölümünde ise 'Etkili öğretmen eğitimi' başlıklı fikir paylaşımı seansı gerçekleştirildi. Uzaktan ve hibrit eğitim uygulamaları, öğretmen eğitimlerinin daha etkili olması için nasıl daha verimli kullanılabilir sorusunu cevap arandı. Proje kapsamında kurulması öngörülen 'Profesyonel Öğrenme Laboratuvarı'nın öğretmen eğitimleri için hangi rolü oynayabileceği konusunda önemli ipuçları verildi. Öğretmenler ve Bakanlık personelinin yanı sıra üniversitelerden akademisyenlerin de katıldığı çalıştay yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından sona erdi.