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Güven kelimesinin eş anlamlısı nedir? Güvenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Güven#Eş Anlamlısı
Güven kelimesinin eş anlamlısı nedir Güvenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski Türkçe bir sözcük olan güven, birinin yanında kendini emniyette hissetmek demektir. Karşı tarafın kötü bir şey yapmayacağından emin olmak da güven olarak nitelendirilir. 11. yüzyılda literatüre giren bu kelime birçok deyimde ve kalıp ifadenin içinde kullanılır. Örnekler: 1- Güvendiği Dağlara Kar Yağmak 2- Güven Beslemek 3- Güvenini Kazanmak. Güven, aynı zamanda ülkemizde erkek çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. Güven kelimesinin eş anlamlısı nedir? Güven kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Güven kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Güvenimi boşa çıkarmadığın için sana teşekkür ederim.

 2- Bir daha hiçbir insana bu kadar çabuk güvenmeyeceğim.

 Güven Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- İtimat:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan itimat kelimesi ''amd'' kökünden türetilmiştir. ''Amd'' destekte bulunmak ve yanında olmak anlamına gelirken, itimat kelimesi de güvenmek demektir.

 2- Emniyet:

 Emniyet, korku duymamak ve kendini rahat hissetmek anlamına gelir. Emin kelimesinden türetilmiş olan bu sözcük polis teşkilatı için de kullanılır.

 3- İtibar:

 Kişilerin başkalarında uyandırdığı güven ve saygınlığa itibar denir. İtibar sahibi kişiler ''muteber'' olarak nitelendirilir.

 Güven Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- ''İtimat'' ettiğim insanlar beni hep hayal kırıklığına uğrattı.

 2- İnsanların sözlerine bu kadar çabuk ''itimat'' etme.

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 2- Senin yanında kendimi çok ''emniyette'' ve huzurlu hissediyorum.

 3- Başlattıkları karalama kampanyası yüzünden ''itibarım'' beş paralık oldu.

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#TDK#Güven#Eş Anlamlısı

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