Güven kelimesinin eş anlamlısı nedir? Güvenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Güven kelimesiyle örnek cümleler:
1- Güvenimi boşa çıkarmadığın için sana teşekkür ederim.
2- Bir daha hiçbir insana bu kadar çabuk güvenmeyeceğim.
Güven Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- İtimat:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan itimat kelimesi ''amd'' kökünden türetilmiştir. ''Amd'' destekte bulunmak ve yanında olmak anlamına gelirken, itimat kelimesi de güvenmek demektir.
2- Emniyet:
Emniyet, korku duymamak ve kendini rahat hissetmek anlamına gelir. Emin kelimesinden türetilmiş olan bu sözcük polis teşkilatı için de kullanılır.
3- İtibar:
Kişilerin başkalarında uyandırdığı güven ve saygınlığa itibar denir. İtibar sahibi kişiler ''muteber'' olarak nitelendirilir.
Güven Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- ''İtimat'' ettiğim insanlar beni hep hayal kırıklığına uğrattı.
2- İnsanların sözlerine bu kadar çabuk ''itimat'' etme.
2- Senin yanında kendimi çok ''emniyette'' ve huzurlu hissediyorum.
3- Başlattıkları karalama kampanyası yüzünden ''itibarım'' beş paralık oldu.