Güven kelimesinin eş anlamlısı nedir? Güvenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Güven kelimesiyle örnek cümleler:

1- Güvenimi boşa çıkarmadığın için sana teşekkür ederim.

2- Bir daha hiçbir insana bu kadar çabuk güvenmeyeceğim.

Güven Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- İtimat:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan itimat kelimesi ''amd'' kökünden türetilmiştir. ''Amd'' destekte bulunmak ve yanında olmak anlamına gelirken, itimat kelimesi de güvenmek demektir.

2- Emniyet:

Emniyet, korku duymamak ve kendini rahat hissetmek anlamına gelir. Emin kelimesinden türetilmiş olan bu sözcük polis teşkilatı için de kullanılır.

3- İtibar:

Kişilerin başkalarında uyandırdığı güven ve saygınlığa itibar denir. İtibar sahibi kişiler ''muteber'' olarak nitelendirilir.

Güven Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- ''İtimat'' ettiğim insanlar beni hep hayal kırıklığına uğrattı.

2- İnsanların sözlerine bu kadar çabuk ''itimat'' etme.

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2- Senin yanında kendimi çok ''emniyette'' ve huzurlu hissediyorum.

3- Başlattıkları karalama kampanyası yüzünden ''itibarım'' beş paralık oldu.