Güpegündüz nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Güpegündüz kelimesinin doğru yazımı..

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Kelimeler dil bilgisi kuralı üzerinden farklı şekillerde ele alınır ve ifade edilir. Özellikle bu doğrultuda güpegündüz kelime grubunun bitişik ya da ayrı yazılıp yazılmadığı Türk Dil Kurumu verileri üzerinden alınmaktadır.



Güpegündüz Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Güpegündüz’ biçiminde ele alınmaktadır. Özellikle zarf ya da sıfat görevinde bulunan pekiştirme sözcükleri genelde bitişik yazılır. Bu bağlamda güpegündüz kelimesi de aynı şekilde bitişik olarak ele alınır ve kullanılır.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelime bitişik olarak yazılmaktadır.



Güpegündüz (Doğru)



Güpe gündüz (Yanlış)



Güpegündüz Kelimesinin Doğru Yazımı



Güpegündüz kelimesinin doğru şekilde yazılışı bitişik olarak ele alınmış halidir.