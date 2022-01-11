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Güpegündüz nasıl yazılır? Güpegündüz kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Güpegündüz nasıl yazılır Güpegündüz kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Güpegündüz kelimesi yazımında oldukça fazla hata yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bazı kelimelerin yazılışında harfler doğru olmasına rağmen ayrı veya bitişik yazılması durumunda yazım yanlışına yol açabilmektedir. Güpegündüz nasıl yazılır? Güpegündüz kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? Güpegündüz kelimesinin doğru bir şekilde yazılışı hakkında detayları derledik.

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 Güpegündüz kelimesi iki sözcüğün birleşimi sonucunda ortaya çıkan yeni bir sözcük olarak ifade edilebilir. Güpegündüz kelimesinin anlamı ise ortalığın iyice aydınlık ve iyice gündüz olması manasına geldiğini söylemek de mümkündür. Güpegündüz kelimesi, birleşik bir şekilde yazılması gereken bir kelime olarak bilinmektedir. 

 Güpegündüz Nasıl Yazılır? 

 Güpegündüz kelimesi yazımı esnasında sıklıkla hata yapılan bir kelime olarak bilinmektedir. Kelimenin yazılışı güpe gündüz olarak mı yoksa güpegündüz olarak mı yazılmalı sık olarak karıştırılmaktadır. Güpegündüz kelimesinin doğru yazılışı güpegündüz şeklinde olmalıdır. Güpegündüz kelimesinin doğru yazılışının ''güpegündüz'' olduğu söylenebilir. Kelimenin doğru bir şekilde yazılması için ise birleşik yazılması gerektiğini söylemek mümkündür. Ayrı olarak yazılması ise yazım yanlışına sebep olacaktır. 

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 Güpegündüz Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı? 

 Güpegündüz kelimesini yazarken ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusunda fazla bir şekilde karışıklık yaşanmaktadır. Güpegündüz kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre bitişik yazılması gereken bir kelime olarak bilinmektedir. Kelimenin doğru yazılışı ''güpegündüz'' olarak ifade edilebilir. Ayrı yazılması durumunda ise yazım yanlışına sebep olmaktadır.

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