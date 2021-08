Günümüzün parlayan meslekleri

Birçok meslek farklı dallara bölündü. Günümüzün parlayan mesleklerini ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez anlattı.

1- AĞ VE SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI: Geçtiğimiz aylarda önemli bir bankanın yaşadığı siber kriz ağ ve siber güvenlik uzmanlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Siber güvenlik evimizi korumaktan daha zor, çünkü düşmanı tespit etmek ve durdurmak kolay değil. Sadece sosyal medya değil, giderek internet üzerine kayan tüm bankacılık işlemleri ve kripto para kullanımı nedeniyle bu alanda çalışacak güvenlik uzmanları önem kazanıyor. Üniversitelerde doğrudan bu alanda eğitim veren bölüm bulunmuyor ancak bilgisayar mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği, yazılım bölümleri tercih edilebilir.

2- ORMAN VE ZİRRAT MÜHENDİSLİĞİ: Yaşadığımız orman yangınlarında gördük ki Türkiye küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini oldukça fazla hissedecek ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum özellikle ormancılık ve tarım alanında daha fazla uzmana ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Sadece yanan ormanların yeniden yeşertilmesi konusunda değil yeni orman alanlarının değişen iklim koşullarına göre yetiştirilmesi ve daha verimli sulama yöntemleriyle tarımsal üretimin yeniden düzenlenmesi için çok sayıda uzmana ihtiyaç olacak..

3- RUH SAĞLIĞI ALANI: Psikiyatrist, psikolog ve psikolojik danışmanların önemi gün geçtikçe artıyor. Yaşanılan global sorunlar ya da bireysel sıkıntılarla başa çıkabilmek için bu meslek grubuna her zaman ihtiyaç duyulacak. Sadece sorunlarla başetmek için değil daha mutlu bir yaşam için de insanlar bu mesleğin uzmanlarına daha sık başvuracak.

4- KİŞİSEL ANTRENÖRLÜK: Ruh sağlığı gibi beden sağlığı da eskiye kıyasla çok daha önem kazandı. Toplu sporlar yerine bireysel çalışmaların artması bu meslek grubunu her geçen gün daha önemli hale getiriyorr.

5- SAĞLIK ÇALIŞANLARI: Pandemi döneminde sağlık sektörünün insanlık için önemini bir kez daha gördük ve halen de görmeye devam ediyoruz. Sadece doktorluk değil sağlık sektörüyle ilgili tüm işler önem kazandı.

Diğer yandan sağlık çalışanlarının tanımları da değişiyor. Mesela evde bakım asistanlığı özellikle refah düzeyi yüksek ülkelerde sık ihtiyaç duyulan ve geliri yüksek bir meslek. Özellikle yaşlı ve maddi durumu iyi nüfusun evdeki sağlık ve bakım hizmetlerini kapsayan bu meslek dalı Türkiye’de de giderek yaygınlaşıyor.

6- KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE ECZACILIK: Kimya mühendisliği ve eczacılık artık daha dikkat çeken meslekler haline geldi. Eskiden elektrik elektronik kazanamayan kimya mühendis olurdu. Aşı ve ilaç geliştirme faaliyetleri bu bölümlerin popülaritesini artırdı. Eczacılıkta ise sadece ilaç tedarik etmeyecek ilaç sanayinde görev alacak uzmanlara ihtiyaç duyuluyor.

7- ÖĞRETMENLİK: Her dönemin en güvenilen mesleklerinden öğretmenlik varlığını sürdürecek ancak değişecek. Dijital becerileri kullanabilen, kodlamayı temel beceri olarak verebilecek öğretmenler aranır hale gelecek. Öğrenciler özellikle erken yaşlarda STEM+A alanlarına teşvik edilmeli,. eğitimcilere dijital yetkinlikler kazandırılmalıdır. STEM+A; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma., + A da art yani sanat anlamına geliyor. Kısacası bu alanlarda yetkin öğretmenlere her zaman ihtiyaç duyulacak.

8- YAPAY ZEKA: Yapay zeka uzmanlığı artık gelişen dünyanın en önemli meslek dalları arasında yer alacak.

9- VETERİNERLİK: Z kuşağının hayvan ve doğa sevgisi veterinerlik fakültelerinin popüler olmasına neden oldu. Pandemi ile birlikte pet kuaförleri, hayvan psikolgları gibi alanlar da popülerleşmeye başladı.

10- AVUKATLIK: Güncelliğini koruyan mesleklerden biri de avukatlık.. Özellikle boşanmalardaki artış göz önünde bulundurulduğunda bu alanda uzman avukatlara ihtiyaç artmaya devam edecek. Siber suçlarla ilgili davalarda da artış olacak. Yakın gelecekte siber suçlar konusunda uzman çok daha fazla avukata ihtiyaç duyulacak.

11- GENETİK DANIŞMANLIĞI: Artık bir bebek dünyaya gelmeden önce ebeveynlerin onun sağlığı ve geleceği için atabileceği çok fazla adım var. Buna anne karnında yapılan ameliyatlar da dahil. Anne karnındaki bebeğin gen haritasına bakılarak doğumdan sonra yaşayabileceği sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik araştırmalar genetik uzmanlarının işi.Genetik danışmanlık talebi ailelerin sosyo ekonomik düzeyiyle doğru orantılı olarak artıyor. Kazancının da çok yüksek olması bu mesleğin daha da popüler olmasını sağlayacak.

SAYISIZ İŞ TANIMI OLACAK

Ufuk Tarhan (Fütürist, Ekonomist, M GEN Dijital & Yazılım Ajans Başkanı):

“Değişen yaşam ve çevre koşulları nedeniyle 20 yıla kadar milyonlarca yeni mikro meslek doğacak. Şu anda onların neler olacağını bilemeyiz, çünkü her gün sayısız iş tanımı oluşuyor. Ancak gelişecek alanları çok net tanımlayabiliyoruz: Teknolojiyle, yazılımla ilgili her şey, veri analizine dair tüm konular, siber güvenlik, çevre-iklim-doğa uzmanlıkları, özellikle yapay zeka ve robot alanındaki çözümler, 3 boyutlu baskı teknolojileri, yapay organlar, dekarbonizasyonla ilgili yetkinlikler, yenilenebilir enerji uygulamaları, döngüsel ekonomi, atık ve geri dönüşüm uzmanlıkları, su mühendisliği, ekolojistlik, her sektördeki blockchain’e geçiş için gelişecek uzmanlıklar, kripto para piyasaları, dikey şehir çiftlikleri, akıllı tarım uygulamaları, sağlık teknolojileri, elektrikli ve otonom araçlar, e-ticaretin oyunlaştırılması, sanal, artırılmış gerçeklik ve hologram uygulamaları, uzay endüstrisine hizmet edecek her şey, drone’larla yapılabilecek işler, eğlence ve spor sektörlerinin tamamen dönüşümü, e-spor, ve tabii ki tüm bunları yapabilecek insanların yetişebileceği teknoloji odaklı eğitime dair her türlü içerik geliştirme alanı.”