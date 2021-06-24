Günlük Nedir Ve Ne İşe Yarar? Günlüğün Faydaları Ve Özellikleri

Günlük, sizi ilgilendiren olayları, deneyimleri ve diğer kişisel şeyleri kaydettiğiniz bir yerdir.

Günlük Nedir ve Ne İşe Yarar?

Günlüğünüze dışarıdan yargılamadan veya eleştirmeden istediğiniz her şey hakkında yazabilirsiniz. Günlükler zihninizin bir uzantısıdır. Güvenli ve özgür olmanızı sağlar. Günlük, karar verdiğiniz her şey olabilir ve dürüst olabileceğiniz bir yer olmalıdır.

Bazı insanlar günlük yazmaya başlamayı zor buluyor veya bir kez başladıktan sonra devam etmekte zorlanıyor. Bu ipuçları, her ikisini de yapmanıza yardımcı olacaktır;

Tek hedef kitleniz sizsiniz, bu yüzden yazdıklarınızın çok heyecan verici veya ilham verici görünmemesi gerçekten önemli değil. Zamanla, yazmanın daha kolay hale geldiğini fark edeceksiniz.

Her gün yazmaya çalışın ama birkaç günü kaçırırsanız panik yapmayın.

Sık sık yazarsanız, bir yazma alışkanlığı oluşturmak en kolayı olacaktır. Düzenli olarak yazmak önemlidir.

Bununla birlikte, burada birkaç gün kaçırmanız veya o gün olanlarla ilgili hiçbir şey yazmaktan hoşlanmamanız elbette önemli değil. Sadece alışkanlıktan çok uzaklaşmamaya çalışın ve bir süre bırakırsanız tekrar başlayın.

Bir arkadaşınıza, hatta gelecekteki benliğinize yazıyormuşsunuz gibi yazın.

Bu, daha gayri resmi bir yazı stilini teşvik edecek ve aynı zamanda duygularınız, en derin düşünceleriniz hakkında bilgi paylaşmanıza yardımcı olacaktır. Günlük tutmanın tüm avantajlarından yararlanacaksanız bu önemlidir. Hatta bazı insanlar günlüğüne bir isim vermenin bile yararlı olduğunu düşünüyor.

Negatif olabilirsin ama pozitif olmayı da unutmamalısınız.

Günlük, sizi üzen veya rahatsız eden şeyler hakkında konuşmak için iyi bir yerdir, ancak pozitifleri kaydetmek de önemlidir.

Neden Günlük Yazılır?

Günlük yazmak terapötik, üretken ve yaratıcı olmanızı sağlayabilir. Diğer yandan;

Özel ve Dürüst

İnsanlarla konuşurken bazen% 100 dürüst olamayacağımızı hissederiz. İnsanların ne düşündüğü, nasıl tepki vereceği ve hissedeceği konusunda endişeleniyoruz. Düşüncelerimizi ve duygularımızı onlarla paylaştıktan sonra insanların bizi nasıl algılayacağı konusunda aklımıza takılır. Günlük ile kendinizden başka kimseyi endişelendirmenize gerek yoktur. Olabildiğince dürüst bir şekilde düşüncelerinizi günlüğünüze aktararak rahatlayabilirsiniz.

Geriye Bakmak

Günlükler aynı zamanda yaşam deneyimlerini kaydetmenin ve bunlardan bir şeyler öğrenmenin harika bir yoludur. Bugün bir şey hakkında ne düşündüğünüz, muhtemelen önümüzdeki hafta, gelecek ay ve hatta gelecek yıl onun hakkında nasıl düşüneceğinizden farklıdır. Bir günlük, tarihli kayıtlardan oluştuğu için, zihninizde çok taze olan bir şeye karşı duygularınızı ifade edeceksiniz. Daha sonra gelecekte bu girişlere bakabilir ve duygularınızın nasıl değişmiş olabileceğini veya belki de nasıl aynı kaldıklarını görebilirsiniz.

Pratik Yazma

Yazmada daha iyi olmak istediyseniz, tek yol sadece yazmaktır. Bir günlük tutarak ve bildikleriniz ve neye değer verdiğiniz hakkında yazarak, yazınızı çok rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz. Günlüğüne yazarken yazmak dışında hiçbir şey için endişelenmene gerek yoktur. Dilbilgisine veya cümle yapısına kapılmak zorunda değilsiniz. Fakat dilbilginizi de geliştirebilirsiniz. Sadece özgürce yazabilir ve zaman geçtikçe yazınızın nasıl geliştiğini görebilirsiniz.

Rahatlayın

Yazmak çok terapötik olabilir ve stresi azaltmak için harika bir yoldur. Endişelendiğiniz veya aklınıza yüklediğiniz herhangi bir şey varsa, bunları kağıda dökmek, bunları göğsünüzden ve aklınızdan çıkarmak için günlük tutabilirsiniz.

Çözümler Bulun

Günlük tutmak, problem çözmenin harika bir yoludur. Belki bir arkadaşınızla veya iş arkadaşınızla sorun yaşıyorsunuz? Belki bir konuda nasıl ilerleyeceğinizden emin değilsiniz? Şikayetlerinizi, sorunlarınızı ve sorularınızı yazarak bunları okuyabilecek ve daha net düşünebileceksiniz. Nasıl hissettiğinizi ifade edebilir ve problemleriniz üzerinden kendi sözlerinizle çalışabilirsiniz.

Günlük Türleri Nelerdir?

Günlükler yalnız gün içerisinde yaptıklarınızı anlattığınız defterler olmayabilir. Pek çok konuda günlük tutulmaktadır. Örneğin;

Akademik Günlük

Gıda Günlüğü (Diyet Günlüğü)

Sağlık Günlüğü

Okul günlüğü

Gizli Günlük

Düğün Günlüğü

Çalışma Günlüğü

Seyahat Günlüğü

Bebek Günlüğü, yalnızca günlük türlerine birer örnektir.