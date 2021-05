Günlük Nedir Ve Nasıl Yazılır? Günlük Yazım Kuralları Ve Örnekleri

Herhangi bir yayımlanma amacı taşımayan günlük yazıları, genellikle kişiye özel olan yazılardır. Özellikle öldükten sonra onu daha iyi anlamak ve tanımak amacıyla tanınmış kişilerin günlükleri yayımlanabilir. Bu şekilde kitap haline getirilen günlük yazıları edebi açıdan büyük öneme sahip eserlere dönüşmektedir.



Günlük Nedir?



Kişinin her gün yazdığı görüşleri, deneyimleri ve duyguları hakkında kısa ve samimi bir yazıya günce veya günlük denir.



Günlük yayın için tasarlanmamıştır. Kişi duygularını yazdığı için günlüklerini kimseyle paylaşmak istemez. Ancak günlüklerini kitaplara koyan yazarlar da vardır. Bazı yazarlar romanlarını ve kısa öykülerini günlük türünü kullanarak yaratmışlardır.



Günlük tutmak sadece bir kişiyi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda yazma alışkanlığını da geliştirir. Yazmak, duygularınızı açığa çıkarmak ve kendinize söylemek, bireyin olumlu psikolojik gelişimini gösterecektir. Aynı zamanda kişi kendisini günlükte anlattığı için yazar kendi hayatını gözlemleme olanağına sahiptir. Bu nedenle öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve dünyayı farklı bir perspektiften görmeleri açısından dergi yazımı konusunu öğrencilere aşılamak son derece önemlidir.



Günlük Nasıl Yazılır?



1. Günlüğün Türüne Karar Vermek



Öncelikle ne tür bir günlük yazmak istediğinize karar vermelisiniz. Bunu yaptıktan sonra, yazı tipinize göre defter, ofis defteri veya not defteri gibi kırtasiyeden kilitli bir günlük almalısınız. Sayfaların tamamen boş ve düzgün olduğundan emin olun.



2. Günlük İçin Özel Bir Defter ve Kalem Belirlemek



Kendi özel günlük ögenizi hazırlarsanız iyi olur. Bu kalemi gördüğünüzde hemen düşüneceksiniz. Dolmakalem de kullanışlıdır. Yazı tipiniz büyükse, büyük bir günlük düşünebilirsiniz ancak yazı tipiniz küçükse normal bir günlük belirleyebilir ve onu yanınızda taşıyabilirsiniz.



3. Gün Belirleme



Bir günlük yazmak için Pazartesi, Çarşamba, Pazar gibi belirli bir gün belirleyebilir veya yanınızda bir günlük taşıyorsanız, sessiz bir yer bulmak ve zihninizi boşaltmak için yazı yazabilirsiniz. Bu şekilde yazmaya alışacaksınız aksi halde yazmayı bırakabilirsiniz.



4. Mekan Belirleme



Yazılan ortam en önemli etmenlerden biridir. Günlüğünüzü kendinize ait odanızda ya da bir kafede size özel bir alan belirleyip yazmalısınız. En iyi nerede hissediyorsanız orayı belirleyerek yazmaya başlayın.



5. Günlüğe Tarih At



Bu belki de en önemli faktörlerden biridir. Günlüğünüze tarih yazdığınızdan emin olun, gelecekte şaşıracaksınız ve bu, gelecekteki kararlarınızı belirleyen faktörlerden biri olabilir.



6. Günlüğü Yazmaya Başlamak



Belki de en önemli yerdesiniz, yazmaya başlamak, rahat hissetmek, zihninizi toplamak ve içerik yazmaya başlamak için buradasınız. Gün boyunca zorluklarınızı, sevinçlerinizi ve duygularınızı açıkça ifade edebilirsiniz. Şimdi bu sizin dünyanız, kendinizi başkalarından arındırarak duygularınızı ifade etme zamanı.



7. Yazdıklarını Geri Oku ve Kişiselleştirme Yap



Bu yöntem, günlük ile daha iyi bağlantı kurmanızı sağlayacaktır. Yazdıklarınızı tekrar okur ve daha fazla kişiselleştirirseniz, günlüğünüzden dikkatiniz dağılmaz.



8. Günlüğü Yazmaya Devam Et



Günlüğe ne kadar çok ilgi gösterirseniz, o kadar değerli olacaktır. Günlük tutmaya gelince, bunları düşünürseniz, iyi bir günlük tutabilirsiniz.



Günlük Yazım Kuralları

Günlüklerde bahsi geçen olaylar günü gününde yazılır. Yazıldığı gün günlüklerin tarihidir.

Günlük dili konuşma diline yakındır. Dil anlaşılır ve açıktır.

Yazar kendisi için yazdığından dolayı günlükler özeldir.

Konuda sınırlandırması olmayan günlükler her şey içerebilir.

Roman, hikaye ve anı gibi başka metin türlerinde günlük yazılar kullanılabilir.

Günlükler insanı tüm gerçekliğiyle gösterir.

Günlükler öznel bir anlatıma sahiptir.

Günlüklerde dikkat ve gözlem önemlidir.

Biyografi türünde eserler yazılırken güncelerden faydalanılabilir.

Günlükler duyguları ve hisleri anlatan içe dönük ve dış dünyadaki olayların konu edildiği dışa dönük günlükler olmak üzere iki başlıkta incelenebilir.



Günlük Örnekleri



Tarih 14 Mayıs 2016 (Pazartesi)

Saat:22: 55



Hafta sonunu daha dolu geçirmek için Ada ile erkenden uyanıp, evimizin hemen yanında bulunan büyük parka gidip bir saat kadar yürüyüş yaptık. Ada o saatte babasıyla konuşmak için telefonu cebimden aldı ve ben yürüyüşümü tamamlayana kadar babası ile konuştu. Eve döndüğümüzde ise kahvaltımız hazırdı. Kahvaltı bittikten sonra birkaç şey çizmek için bilgisayarın başına, Ada ise televizyonun başına, Suzan teyzesi de ders kitaplarının başına geçti. Akşam yemeğini dışarıda yemek için Hatay’ın en ünlü restoranlarından biri olan Buzca’ya gittik. Şimdilik bu kadar yazmak yeterli; çünkü gezeceğim yerler henüz bitmedi.



İpek K.