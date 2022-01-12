Günlük değişen hava olayları nelerdir ve özellikleri nedir?

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Atmosferde oluşan nem, yağış, rüzgar ve meteoroloji ile alakalı meydana gelen tüm olaylara hava olayı denir. Yaşamı kolaylaştırmak, bazı önlemler almak için hava durumunu bilmeye ihtiyaç vardır.

Hava Olayları Nasıl Oluşur?

Dünya güneş çevresinde dönerken güneşten gelen ışınlar bazen dünyaya dik veya eğik açılarla gelebilmektedir. Eğik açılarla gelen ışınlar dünyayı ısıtmaz. Fakat dik açılarla gelen ışınlar ise daha çabuk ısıtmaktadır. Eksen eğikli ile alakalı da olan bu durumda dünya güneşin etrafında döndükçe mevsimler oluşmaktadır. Havada meydana gelen bu sıcaklık döngüsü sonucunda hava olayları oluşmaktadır.

Hava Olayları Nelerdir?

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı hava olayları vardır. Bunlar;

- Nem

- Rüzgar

- Fırtına

- Kasırga

- Sis

- Çiy

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- Kar

- Yağmur

- Hortum

- Kırağı

- Gök gürültüsü

Bu hava olaylarından bazılarını yakından incelenmesi, konunun iyi anlaşılması bakımından önem arz etmektedir.

Havada Bulunan Nem

Havada bulunan su buharına nem adı verilmektedir. Nem yeryüzünde bulunan suların buharlaşması sonucu oluşmaktadır. Bir yerde nemden söz edebilmek için o bölgede yüksek miktarda su bulunması gerekmektedir. Günlük hayatta nem oranının çok yüksek olması ya da çok düşük olması insanlar açısından rahatsızlık arz edebilmektedir.

Rüzgar

Rüzgar, havanın yeryüzüne olan doğal hareketine denmektedir. Atmosferde bulunan havanın yüksek basınçlı bir yerden alçak basınçlı bölgelere hareket etmesi sonucunda rüzgar oluşmaktadır. Rüzgar ya da halk arasında yel olarak bilinen bu hava olayı bazen sert bir şekilde eserek adı fırtınaya dönüşebilmektedir.

Yağmur

Yeryüzünde bulunan suların ısınması sonucunda su buharı oluşmaktadır. Yükselen bu su buharı havada soğuk tabakalarda yoğunlaşır ve yeryüzüne sıvı şeklinde düşen yağıştır. İşte bu düşen sıvı yağışa da yağmur denmektedir. Yağmurun yağması doğada bereket olarak bilinir. Fakat fazla yağması sel taşkınlarına sebebiyet verebilmektedir.

Kar

Havadaki bulunan su buharının soğuk havayla karşılaştıktan sonra donmasıyla hafif beyaz buz kristalleri yeryüzüne yağar. Yağan bu tanelere kar adı verilmektedir. Kış aylarında bazılarının sevinci bazılarının üzüntüsü olabilmektedir. Çünkü kar kış aylarının vazgeçilmez eğlence araçlarından biridir. Bunun yanında yoğun kar yağışları da hayatı felç edebilmektedir.