Güney Amerika ülkeleri nelerdir ve hangileri? Güney Amerika ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
Amerika kıtasının güney kesiminde yer alan ülkelere ''Güney Amerika Ülkeleri'' ya da ''Latin Amerika Ülkeleri'' denir. Sayısı 12 olan bu ülkeler arasında yüz ölçümü açısından en büyük olanı Brezilya'dır. Brezilya, aynı zamanda dünyanın en büyük 5. ülkesidir. Güney Amerika ülkeleri nelerdir, nüfusları ne kadar? Sizin için araştırdık.
2.766.890 kilometrekarelik bir alana sahip olan Arjantin, Güney Amerika'nın en büyük 2. ülkesidir. Brezilya gibi bu ülkede de yaz ve futbol turizmi gelişmiştir. Surinam Cumhuriyeti ise Güney Amerika sınırları içerisinde yer alan en küçük ülkedir. Bu kıtanın en güneyinde Şili ve Arjantin yer alır. En kuzeyinde ise Venezuela bulunur. Pasifik Okyanusuna kıyısı bulunan Güney Amerika kıtasında en balıkçılık, hayvancılık ve tarım sektörü gelişmiştir. .
Güney Amerika Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri?
1- Arjantin
Resmi adı: Arjantin Cumhuriyeti
2- Brezilya
Resmi adı: Brezilya Federal Cumhuriyeti
3- Şili
Resmi adı: Şili Cumhuriyeti
4- Surinami
Resmi adı: Surinami Cumhuriyeti
5- Bolivya
Resmi adı: Çok Uluslu Bolivya Devleti
6- Ekvador:
Resmi adı: Ekvador Cumhuriyeti
7- Uruguay:
Resmi adı: Uruguay Doğu Cumhuriyeti
8- Peru:
Resmi adı: Peru Cumhuriyeti
9- Paraguay:
Resmi adı: Paraguay Cumhuriyeti
10- Kolombiya:
Resmi adı: Kolombiya Cumhuriyeti
11- Venezuela:
Resmi adı: Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti
12- Guyana:
Resmi adı: Guyana Kooperatif Cumhuriyeti
Not -1- Güney Amerika kıtasında Birleşik Krallığa bağlı iki ülke ada ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin isimleri Falkland Adaları ve Güney Georgia - Güney Sandwich Adalarıdır.
Not -2- Fransa'nın kontrolünde olan Fransız Guyanası da Güney Amerika kıtasının sınırları içerisinde yer almaktadır.
Güney Amerika Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri
1- Brezilya
Başkenti: Brasilia
2- Guyana:
Başkenti: Gerogetown
3- Bolivya:
Başkenti: La Paz
4-Uruguay:
Başkenti: Caracas
5- Şili:
Başkenti: Santiago
6- Paraguay:
Başkenti: Asuncion
7- Kolombiya
Başkenti: Bogota
8- Venezuela:
Başkenti: Montevideo
9- Surinam:
Başkenti: Paramaribo
10- Arjantin:
Başkenti: Buenos Aires
11- Peru:
Başkenti: Lima
12- Ekvador:
Başkenti: Quito
Not: Güney Amerika Kıtasının en kalabalık başkentleri Buenos Aires ve Brasilia'dır. Nüfusu yaklaşık 16 milyon olan Buenos Aires, dünyanın en kalabalık 20 şehrinden biridir. 1960 yılında inşa edilen Brasilia kentinin nüfusu ise yaklaşık 2.5 milyondur.
Güney Amerika Ülkelerinin Nüfusları
Güney Amerika kıtasının nüfusu resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 425 milyondur. Nüfusun %50'ye yakını balıkçılık ve hayvancılık ile uğraşır. Bolivya ve Şili'de ise ana geçim kaynağı tarımdır. Nüfus artış hızının en fazla olduğu ülkelerin başında ise Uruguay geliyor. Son yıllarda ekonomisi hızla büyüyen Uruguay, aynı zamanda en fazla göç alan Güney Amerika ülkelerinden biridir.
1- Paraguay - 7.100.000
2-Surinam - 163.000
3- Uruguay - 3.470.000
4- Venezuela - 28.259.000
5- Şili - 19.110.000
6- Arjantin - 46.000.000
7- Brezilya - 212. 163.000
8- Bolivya - 11.627.000
9- Guyana - 785.000
10- Peru - 32.830.000
11- Kolombiya - 50.820.000
12- Ekvador - 17.580.000
Not: Bu rakamlara bakıldığında Güney Amerika kıtasının en kalabalık üç ülkesi sırayla: Brezilya, Kolombiya ve Arjantin'dir. Ancak nüfus yoğunluğunun en fazla yaşandığı ülkeer arasında Ekvador ve Guyana yer alıyor.
Güney Afrika Ülkelerinin Para Birimleri
1- Ekvador - Ekvador Doları
2- Guyana - Guyana Doları
3- Paraguay - Paraguay Guaranisi
4- Arjantin - Arjantin Pesosu
5- Brezilya - Brezilya Reali
6- Venezuela - Venezuela Bolivarı
7- Uruguay - Uruguay Pesosu
8- Şili - Şili Pesosu
9- Surinam - Surinam Doları
10- Peru - Nuevo Sol
11- Kolombiya - Kolombiya Pesosu
12- Bolivya - Boliviano
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