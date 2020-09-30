Güney Amerika ülkeleri nelerdir ve hangileri? Güney Amerika ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

2.766.890 kilometrekarelik bir alana sahip olan Arjantin, Güney Amerika'nın en büyük 2. ülkesidir. Brezilya gibi bu ülkede de yaz ve futbol turizmi gelişmiştir. Surinam Cumhuriyeti ise Güney Amerika sınırları içerisinde yer alan en küçük ülkedir. Bu kıtanın en güneyinde Şili ve Arjantin yer alır. En kuzeyinde ise Venezuela bulunur. Pasifik Okyanusuna kıyısı bulunan Güney Amerika kıtasında en balıkçılık, hayvancılık ve tarım sektörü gelişmiştir. .

Güney Amerika Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri?

1- Arjantin

Resmi adı: Arjantin Cumhuriyeti

2- Brezilya

Resmi adı: Brezilya Federal Cumhuriyeti

3- Şili

Resmi adı: Şili Cumhuriyeti

4- Surinami

Resmi adı: Surinami Cumhuriyeti

5- Bolivya

Resmi adı: Çok Uluslu Bolivya Devleti

6- Ekvador:

Resmi adı: Ekvador Cumhuriyeti

7- Uruguay:

Resmi adı: Uruguay Doğu Cumhuriyeti

8- Peru:

Resmi adı: Peru Cumhuriyeti

9- Paraguay:

Resmi adı: Paraguay Cumhuriyeti

10- Kolombiya:

Resmi adı: Kolombiya Cumhuriyeti

11- Venezuela:

Resmi adı: Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti

12- Guyana:

Resmi adı: Guyana Kooperatif Cumhuriyeti

Not -1- Güney Amerika kıtasında Birleşik Krallığa bağlı iki ülke ada ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin isimleri Falkland Adaları ve Güney Georgia - Güney Sandwich Adalarıdır.

Not -2- Fransa'nın kontrolünde olan Fransız Guyanası da Güney Amerika kıtasının sınırları içerisinde yer almaktadır.

Güney Amerika Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

1- Brezilya

Başkenti: Brasilia

2- Guyana:

Başkenti: Gerogetown

3- Bolivya:

Başkenti: La Paz

4-Uruguay:

Başkenti: Caracas

5- Şili:

Başkenti: Santiago

6- Paraguay:

Başkenti: Asuncion

7- Kolombiya

Başkenti: Bogota

8- Venezuela:

Başkenti: Montevideo

9- Surinam:

Başkenti: Paramaribo

10- Arjantin:

Başkenti: Buenos Aires

11- Peru:

Başkenti: Lima

12- Ekvador:

Başkenti: Quito

Not: Güney Amerika Kıtasının en kalabalık başkentleri Buenos Aires ve Brasilia'dır. Nüfusu yaklaşık 16 milyon olan Buenos Aires, dünyanın en kalabalık 20 şehrinden biridir. 1960 yılında inşa edilen Brasilia kentinin nüfusu ise yaklaşık 2.5 milyondur.

Güney Amerika Ülkelerinin Nüfusları

Güney Amerika kıtasının nüfusu resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 425 milyondur. Nüfusun %50'ye yakını balıkçılık ve hayvancılık ile uğraşır. Bolivya ve Şili'de ise ana geçim kaynağı tarımdır. Nüfus artış hızının en fazla olduğu ülkelerin başında ise Uruguay geliyor. Son yıllarda ekonomisi hızla büyüyen Uruguay, aynı zamanda en fazla göç alan Güney Amerika ülkelerinden biridir.

1- Paraguay - 7.100.000

2-Surinam - 163.000

3- Uruguay - 3.470.000

4- Venezuela - 28.259.000

5- Şili - 19.110.000

6- Arjantin - 46.000.000

7- Brezilya - 212. 163.000

8- Bolivya - 11.627.000

9- Guyana - 785.000

10- Peru - 32.830.000

11- Kolombiya - 50.820.000

12- Ekvador - 17.580.000

Not: Bu rakamlara bakıldığında Güney Amerika kıtasının en kalabalık üç ülkesi sırayla: Brezilya, Kolombiya ve Arjantin'dir. Ancak nüfus yoğunluğunun en fazla yaşandığı ülkeer arasında Ekvador ve Guyana yer alıyor.

Güney Afrika Ülkelerinin Para Birimleri

1- Ekvador - Ekvador Doları

2- Guyana - Guyana Doları

3- Paraguay - Paraguay Guaranisi

4- Arjantin - Arjantin Pesosu

5- Brezilya - Brezilya Reali

6- Venezuela - Venezuela Bolivarı

7- Uruguay - Uruguay Pesosu

8- Şili - Şili Pesosu

9- Surinam - Surinam Doları

10- Peru - Nuevo Sol

11- Kolombiya - Kolombiya Pesosu

12- Bolivya - Boliviano