Güneşin Sıcaklığı Kaç Derece Ve Ne Kadar? Güneşin Sıcaklığı Dış Katmanlara Doğru Artar Mı Ve Nasıl Ölçülür

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Güneş'in çekirdeğinde, yer çekimi kuvveti muazzam bir basınç ve sıcaklık üretir. Bazı tahminler, sıcaklıkları 27 milyon Fahrenheit / 15 milyon santigrat derece olarak belirledi.

Güneşin Sıcaklığı Kaç Derece ve Ne Kadar?

Güneşin, nükleer füzyon süreci, hidrojen atomları sıkıştırıldığında ve bir araya gelerek helyum oluşturduğunda meydana gelir. Bu süreç çok büyük miktarda enerji yaratır ve Güneş'in yüzeyine, atmosferine ve ötesine doğru yayılır. Çekirdekten gelen enerji, Güneş'in iç kısmının üst tabakası olan konvektif bölgeye geçmeden önce 1 milyon yıla kadar sıçradığı ışınımsal bölgeye hareket eder. Buradaki sıcaklıklar 3,5 milyon derece F / 2 milyon derece C'nin altına düşer. Büyük sıcak plazma kabarcıkları iyonize atomlardan oluşan bir çorba oluşturur ve yukarı doğru fotosfere doğru hareket eder.

Fotosfer

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Güneş'in fotosferinin yaklaşık 10.000 derece F / 5.500 derece C sıcaklığa sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu bölgede, Güneş'in ışıması görünür ışık olarak algılanır. Fotosferdeki güneş lekeleri, çevredeki alana göre daha soğuk ve daha koyudur. Büyük güneş lekelerinin merkezinde sıcaklıklar 7.300 derece F / 4.000 derece C kadar düşük olabilir.

Kromosfer

Güneş atmosferinin bir sonraki katmanı olan kromosfere gelince, çok daha soğuktur. Tahmini sıcaklıklar yaklaşık 7.800 derece F / 4.320 derece C'dir. Kromosferden gelen görünür ışık, genellikle daha parlak fotosfere karşı görülemeyecek kadar zayıftır. Ancak, tam güneş tutulmaları sırasında, Ay fotosferi engellediğinde, kromosfer, Güneş'in etrafında kırmızı bir halka olarak görülebilir. Koruma olmadan izlemek kalıcı göz hasarına neden olabilir. Güneşin kırmızı görünmesinin sebebi ise, bunun büyük miktarda hidrojen varlığından kaynaklandığına inanılmaktadır.

Korona

Koronada sıcaklıklar yükselir, ancak ışık yalnızca bir güneş tutulması sırasında bir taç üzerindeki noktalar gibi plazma akışları olarak görülebilir. Güneş'in vücudunun geri kalanıyla karşılaştırıldığında, sıcaklıklar, 1,7 milyon derece F / 1 milyon derece C'den 17 milyon derece F / 10 milyon derece C'ye kadar büyük ölçüde yükselir. Böylece, Güneş'in koronası, aşağıdaki katmanlarından yüzlerce kat daha sıcaktır. İlginç olan, sıcaklıkların en dıştaki katmanda en soğuk olduğunu varsaydığımızda, aslında durum böyle değil.

Korona zamanla soğur ve ısısını ve radyasyonunu kaybettiği için madde, zaman zaman Dünya'nın yolunu kesen güneş rüzgarı olarak üflenir. Güneş sistemimizde, Güneş, Dünya'dan yaklaşık 93 milyon mil / 149,5 milyon km ya da 1 AU uzaklıkta bulunan en büyük ve en büyük nesnedir. Bu mesafeden dolayı, Güneş'in ışığı ve ısısı aslında Dünya'ya yaklaşık sekiz dakika veya ışık dakikası içinde ulaşır.

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Güneşin Sıcaklığı Dış Katmanlara Doğru Artar Mı ve Nasıl Ölçülür?

Bir yıldızın yaydığı ışığın rengi, sıcaklığına bağlıdır. Bu, her dalga boyunda yaydığı ışık miktarını ölçerek ve gördüğümüz sonuç spektrumunu modellerle karşılaştırarak Güneş'in etkin sıcaklığını belirleyebileceğimiz anlamına gelir. Diğer bir yaklaşım, güneş spektrumunda hangi absorpsiyon çizgilerinin bulunduğunu kaydetmek ve güçlerini belirlemektir; hem mevcut elementler hem de güçleri sıcaklığa duyarlıdır.

Farklı yöntemlerin tümü, Güneş yüzeyinin etkin sıcaklığının yaklaşık 5.800 kelvin (9,980 derece Fahrenheit [5.520 santigrat derece]) olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bir milyon kelvin (1.800.000 F [1.000.000 C]) üzerindeki bir sıcaklıktaki Güneş'in koronası fotosferden önemli ölçüde daha sıcak olmasına rağmen, Güneş'in etkin sıcaklığını ölçmek için kullandığımız ışığın büyük çoğunluğu onun fotosferinden gelmektedir.