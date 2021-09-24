Güneşin Katmanları Var Mıdır Ve Nelerdir? İçten Dışa Doğru Güneşin Katmanlarının Sıralaması Ve Özellikleri

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Güneş, evrendeki en büyük nesnelerden birine tekabül etmektedir. Aynı zamanda güneş sisteminin başında gelmektedir. Güneşin 7 adet katmanı vardır. Dört adet dış, üç adet iç katman bulunur. Katmanların sıralaması içten dışa doğru olmaktadır.

Güneş'in Katmanları Var mıdır?

Güneş'in çapı yaklaşık olarak 1.39 milyon kilometredir ve Dünya'nın 109 katına denk gelmektedir. Kütle bakımından ise Dünya'nın 330.000 katına denk düşmektedir. Güneş, saniye başı yaklaşık 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürmektedir. Aynı şekilde 4 milyon ton maddeyi enerjiye çevirmektedir.

Evrende son derece önemli bir işleve sahip olan Güneş, katmanlardan meydana gelmektedir. Bu katmanların her birinde sıcaklık geçişleri sağlanmaktadır. Ayrıca her bir katmanda enerji üretimi bulunmaktadır. Birbirini besleyen ilgili katmanların yedi tane olduğu yukarıda belirtilmektedir. Bu katmanlar sırasıyla çekirdek, ışınım katmanı, konveksiyon katmanı, fotosfer, kromosfer, geçiş bölgesi ve korona olmaktadır.

Güneş'in Katmanları İçten Dışa Doğru Nelerdir?

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Güneş'in üç adet iç katmanı vardır. Bu katmanlardan ilki çekirdektir. Burada füzyon işlemi gerçekleştirilmektedir. Enerjinin esas olarak üretildiği katmandır. Bu katmanda basınç, sıcaklık ve yoğunluk en üst seviyeye çıkmaktadır. Üretilen enerji ışınım katmanına aktarılmaktadır.

Çekirdek katmanında yaklaşık olarak 15 milyon santigrat derece sıcaklık oluşturan termonükleer reaksiyon bulunmaktadır. Bununla enerji üretilmektedir. Termonükleer reaksiyonlar helyum üretmek adına hidrojen kullanmaktadır.

İç katmanın ikincisini ışınım oluşturmaktadır. Burada enerji, konveksiyon bölgesine ışınım yoluyla aktarılmaktadır. Aktarılan ışınım gamma fotonlarından meydana gelmektedir. Gamma fotonları 10.000 ile 170.000 yıl sonucunda ışınım katmanından ayrılmaktadırlar. Bu katman çekirdek ve konvektif bölge arasında yer almaktadır. Çekirdek katmanında enerji, nükleer füzyon yoluyla üretilerek ışıma bölgesinden geçmektedir. Işıma katmanında yer alan fotonlar sayesinde enerjinin geçişi radyasyon yoluyla halledilmektedir.

Güneş'in iç katmanının üçüncüsü konveksiyondur. Bu katmanda enerji, plazmanın yüzeye doğru dikey biçimde hareket etmesi ile taşınmaktadır. Konveksiyon katmanı ışınım katmanının üstünde bulunmaktadır. Buradaki enerji, Güneş'in yüzeyine doğru hareket etmektedir. Bu hareketi sağlayan şey ısıtılmış ve soğutulmuş gazın konveksiyon akımlarıdır. Söz konusu enerji ışınım katmanındaki yoğunluk düştüğünde ve çekirdekten gelen enerji ısıya dönüştüğünde ortaya çıkmaktadır.

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Güneş'in 4 adet dış katmanı vardır. Bu katmanların birincisi fotosferdir. Bu katman Türkçede ışık küre anlamına gelmektedir. Güneş'e bakıldığında görülen katman fotosfer olmaktadır. Güneş lekeleri burada yer almaktadır. Fotosfer, Güneş'in en alt tabakasını meydana getirmektedir. Doğrudan Dünya'dan görüntülenebilmektedir. Bu tabaka görülebilme özelliği yüzünden Güneş yüzeyi şeklinde de ifade edilmektedir. Ayrıca en soğuk katman sayılmaktadır.

Kromosfer, dış katmanların en ikincisi konumundadır. Türkçede renk küre olarak bilinmektedir. Güneş tutulması esnasında ince ve pembe bir katman biçiminde gözlemlenmektedir. Bu katmandaki sıcaklık yüksek oranda bir artış sergilemektedir.

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Üçüncü konumdaki dış katman geçiş bölgesidir. Bu bölgedeki sıcaklık ani biçimde 106 Kelvin'e kadar ulaşmaktadır. İnce bir katman olan geçiş bölgesi korona ile kromosfer arasında yer almaktadır.

Dördüncü sırada yer alan katman Korona olmaktadır. Korona Türkçede taç anlamını taşımaktadır. Bu katmandaki sıcaklık 106 Kelvin'den oluşabilmektedir. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu durumun manyetik alan ve basınçtan kaynaklandığı düşünülmektedir. Güneş'in en dış tabakasını meydana getiren Korona, çıplak gözle görülememektedir.

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Güneş tutulması sırasında koronograf teleskopunun kullanımıyla, Korona katmanını görmek mümkün olmaktadır. Bu yazıda içten dış katmana doğru sıraladığımız ve açıkladığımız katmanlar, Güneş sisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.