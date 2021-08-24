Güneş Yanığı Kaç Günde Geçer? Güneş Yanığı Nasıl Beyazlatılır?

Açık cilt tonuna sahip olan bazı kişiler, yanık ortaya çıkması durumunda risk kategorisinde yer alır. Bu konu hakkında beyaz tene sahip olan kişiler, güneş yanıklarına karşı daha hassastır.

Güneş Yanığı Kaç Günde Geçer?

Güneş yanıklarının geçmesi; kişinin güneş ışığına maruz kalma süresine ve durumuna göre değişir. Güneş yanığının geçmesi; ciltteki meydana gelen güneş yanığının durumuna göre de farklılık gösterir. Bu nedenle de güneş yanığının geçiş süresi de ciltten cilde göre farklılık gösterir.

Genellikle güneş yanığı, 5 ile 15 gün arasında zamanla azalarak geçer. Bazı durumlarda ise, daha uzun da sürebilir. Güneş yanığı için uygulanacak olan doğal tedavi alternatifleri ile birlikte güneş yanığı, çok daha kısa bir süre içinde geçebilir. Normal şartlarda cildin ölü derilerden arındırılarak beyazlaması yaklaşık olarak 1 ay kadar sürebilir.

Güneş Yanığı Nasıl Beyazlatılır?

Güneş yanıklarında sıcaklık hissi ve ağrı yaklaşık olarak 48 saat kadar sürer. Nemlendirici kremler cilde günde üç defa uygulanırsa kişiyi önemli ölçüde rahatlatır. Bu kremlerin cilde sürülmesine iki gün devam edilmesi gerekir. Çok kalın ve yağlı merhemler kullanılmamak gerekir. Çünkü bu durum kişiyi daha sıcak tutar ve terlemesini önler. Güneş ışınları içinde pek çok UV ışını bulunur.

Bu ışınlara güneş kremi ya da koruyucu uygulamalar yapılması gerekir. Uzun süre bu ışınlara maruz kalınırsa ciltte güneş yanıkları ortaya çıkar. Bu güneş yanıklarının cilt rengi ve yapısını oluşturan melanini parçalaması ile cilt renginde de kararma ve koyulaşma meydana gelir.

Güneşte yanmanın iyileşme süresi genellikle 1 haftada gerçekleşir. Ama daha ilerleyen yanıkların iyileşmesi ise, 2 haftayı aşabilir. Güneşte yanan cilt renginin açılmaya başlama süresi de bu yanma, kabuklanma ve soyulma aşamaları ile birlikte gerçekleşir. Herhangi bir bitkisel tedavi ya da uygulama yapmadan, doğal süreç ile güneşte yanan cildin beyazlaması ve eski haline dönme süresi yaklaşık olarak 1 ayı bulabilir. Cildin eski rengine kavuşması içi banyo yaparken keseleme yapılarak cildin ölü derilerden arındırılması ve cildin kendini yenilemesi hızlandırabilir.

Güneşte yanma sonucunda meydana gelen cilt kararmalarının çok daha kısa bir süre içinde beyazlaması için farklı ve doğal uygulamalar kullanılabilir. Kolay malzemeler ile evde pratik bir şekilde yapılabilecek cilt beyazlatma yöntemleri vardır. Bunlar ise;

Pirinç suyu toniği: Pirinç suyu içinde bulunan maddeler, Asya bölgelerinde eski çağlardan beri en sık cilt beyazlatma yöntemi olarak kullanılıyor. Bu toniği hazırlamak için pirinci haşlayarak suyunu ayırmanız gerekir. Süzülen ve soğuyan pirinç suyunu bir kapta saklayarak istediğiniz zaman cildinize uygulayabilirsiniz.

Yoğurt maskesi: Yoğurt içinde laktik asit yer alır. Bu laktik asit maddesi ise cildi beyazlatmaya yarar. Cilt beyazlatmak için kullanılması için önerilen ise, ev yoğurdudur. Katkı maddesi içermeyen doğal yoğurtlar ile cildinize maske yaparak cildinizin beyazlama sürecini önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz. Bu maske kuruyana kadar bekledikten sonra ardından ılık su ile yüzünüzü yıkamanız gerekir. Daha etkili bir maske elde etmek için yoğurdun içine bal ya da yulaf da ilave ederek cildinizi beyazlatma sürecini önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz.