Güneş topla bizim için! İTÜ’nün ‘ARIBA’sı Türkiye turunda

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Eylül ayında Belçika’da düzenlenecek ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda takımın katılacağı solar arabaları yarışı ‘European Solar Challenge’de, Türkiye’yi ‘ARIBA ZES X’ ile İTÜ Güneş Arabası Ekibi temsil edecek. Ekip, Belçika’daki yarışlar öncesinde hem arabayı test etmek hem de sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmak amacıyla toplam 1.300 kilometrelik Türkiye turuna çıktı. Dün başlayan tur 12 Ağustos’a kadar devam edecek. ARIBA ZES X’in İstanbul’dan başlayan yolculuğu Bursa, Eskişehir ve Konya’nın ardından Ankara’da tamamlanacak.



3 KITADA 24 ÖDÜL

ARIBA ZES X, İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin bugüne kadar ürettiği 10 güneş arabasının enerji kullanımı ve verimlilik açısından en başarılısı olarak tanımlanıyor. Araç hafifliği, verimliliği ve gücüyle dikkat çekiyor. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, 2004 yılından bu yana, ürettiği arabalarla 3 kıtada 24’ten fazla ödül aldı. Geçen yıl ARIBA ZES X güneş arabası ve ARIBA Autonomous otonom aracı ile eş zamanlı olarak Belçika ve Türkiye’de yarışan ekip, Teknofest Robotaksi-Otonom Binek Araç Yarışması’nda üçüncülük ödülü kazanmıştı.

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PARKURU TAMAMLAYAN TEK ARAÇ



İTÜ ZES Güneş Arabası ekibiden Abdullah Çalışkan, “Bu sene içerisinde ekibimizin yüksek tempolu çalışması ile Arıba Autonomous 2 ortaya çıktı. Arıba Autonomus 1’e göre elektriksel, mekaniksel, otonom yazılım ve üretimsel alanlarda köklü değişikler yapılan Arıba Autonomous 2 çarpıcı tasarımı, her türlü yolda otonom sürüş gerçekleştirebilme özelliği ve üzerine eklenen güneş panelleri ile İTÜ Güneş Arabası Ekibi’nin en dikkat çeken arabası. Arıba Autonomous 2, 2022 Teknofest Robotaksi yarışmasında katılım sağlayan 33 araba arasından tam puan alarak parkuru tamamlayabilen tek araç olma unvanına da sahip” dedi.

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