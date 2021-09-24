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Güneş Sisteminin En Küçük Ve En Büyük Gezegeni Hangisidir?

#En Büyük Gezegen#En Küçük Gezegen#Güneş Sistemi
Güneş Sisteminin En Küçük Ve En Büyük Gezegeni Hangisidir

Dünya ile beraber sekiz farklı gezegen Güneş etrafında dönmekte ve bu sistemi oluşturmaktadır. Her biri birbirinden milyonlarca kilometre uzaklıkta olan bu gezegenler, güneş sisteminin yerçekimi ile düzenli bir şekilde dönmektedir. Peki, güneş sisteminin en küçük ve en büyük gezegeni hangisidir? İşte, tüm detaylar.

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 Güneş sisteminde toplamda 8 tane gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenler oluşumları ile beraber farklı boyutlara ve yapılara sahiplerdir. Aynı zamanda değişik yerçekimi gücü ile beraber bu durum boyutları belirlemektedir. Güneşe yakınlık ve uzaklık ile beraber aynı zamanda en küçük ve en büyük gezegenler bulunuyor.

 Güneş Sisteminin En Küçük Gezegeni Hangisidir?

 En merak edilen konular içerisinde güneş sistemindeki en küçük gezegen geliyor. Aslına bakılırsa önceden güneş sistemindeki en küçük gezegen olarak Plüton öne çıkıyordu. Ancak yapılan araştırmalar ile Plüton'un gezegen olmaktan çıkarılması ile beraber onun yerine en küçük gezegen olarak Merkür öne çıktı. Yani şu an Güneş sisteminde yer alan ve en küçük gezegen Merkür’dür. Dünyanın yaklaşık olarak %38'ine kadar sahip yerçekimi bulunmaktadır. Aynı zamanda Güneş sisteminde en hızlı dönen gezegen olarak da öne çıkar.

 Güneş Sisteminin En Büyük Gezegeni Hangisidir?

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 En küçük gezegen ile beraber merak edilen diğer bir konu ise Güneş sisteminde bulunan en büyük gezegendir. Bu konuda devasa kütlesi ile beraber Güneş sisteminde Jüpiter en büyük gezegen olarak ifade edilmektedir. Hatta bu gezegen o kadar büyüktür ki, üzerinde meydana gelecek önemli bir etki güneş sistemindeki tüm gezegenleri etkileyebiliyor. Büyüklüğünü dünya üzerinden ele alarak anlatmak mümkün. Şu anki kütlesi ile beraber dünyanın yaklaşık olarak 317 katına eşittir. Yani Jüpiter taşıdığı hacim ile beraber içerisine 317 tane dünya alabilir. Kilometre bazında alındığı vakit 142.324 km kadar ediyor. Böylesi devasa kütlesi ile beraber hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında dönmeye devam etmektedir.

 Güneş Sistemi İçinde Yer Alan Gezegenler Nelerdir?

 Güneş sisteminde yer alan toplamda 8 tane gezegen bulunmaktadır. Bu bağlamda yakından uzaklığa doğru ele alındığında sırasıyla şu şekilde ifade etmek mümkün;

 - Merkür

 - Venüs

 - Dünya

 - Mart

 - Jüpiter

 - Satürn

 - Uranüs

 - Neptün

 Bu şekilde 8 farklı gezegen ile beraber güneş sistemi oluşmaktadır. Farklı Yerçekimi gücü ve boyutları ile beraber, kendine has özellikleri olduğunu söylemek mümkün. Şu an için ise Güneş sisteminde yapılan keşifler sonucunda hayat olan tek gezegenin dünya olduğu biliniyor.

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#En Büyük Gezegen#En Küçük Gezegen#Güneş Sistemi