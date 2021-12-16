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Güneş kendi ekseni ya da dünyanın etrafında döner mi?

#Güneş Kendi Ekseni Ya Da Dünyanın Etrafında Döner Mi?#Araştırma#Bilim
Güneş kendi ekseni ya da dünyanın etrafında döner mi

Güneş sistemi güneşin çevresinde yer alan ve belli eksenlerde olan gezegenlerden oluşur. Bu gezegenler güneş ve kendi etrafında dönerken, güneşin de kendi etrafında dönüp dönmediği merak ediliyor. Peki güneş kendi ekseni ya da dünyanın etrafında döner mi detayları ile derledik.

 

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Sağlamış olduğu güçlü çekim ile beraber Güneş etrafında birçok farklı gezegeni döndürür. Tabii bunun dışında Güneş'in kendi etrafında yine dönüp dönmediği önemli bir yer taşıyor.

Güneş Kendi Ekseni Etrafında Döner mi?

En çok merak edilen konular içerisinde Güneş'in kendi ekseni etrafında dönüp dönmediği geliyor. Yapılan araştırmalara göre ise güneşin farklı dönüş hareketleri bulunur. Bu hareketleri içerisinde kendi etrafında dönüşü de yer alır. Özellikle doğudan batıya olacak şekilde güneşin belli bir eksen eşliğinde dönüşü bulunmaktadır. Yani Güneş kendi ekseni etrafında da yine dönüş gerçekleştirir.

Güneş Dünyanın Etrafında Döner mi?

Güneşin çevresinde birçok farklı boyutlarda ve özelliklerde gezegenler bulunur. Bu gezegenler içerisinde aynı zamanda dünya da yer alır. Bütün bu gezegenler Güneş'in etrafında belli bir eksen ve senkronize şekilde dönüş yapar. Ancak güneş hiçbir gezegenin etrafında dönmez. Çünkü Güneş doğrudan Güneş sisteminin merkezinde yer alır. Bu bağlamda etrafındaki gezegenleri kontrol eder ve onların belli bir sistem altında dönüşünü sağlar. Bu dönüş ise yerçekimi üzerinden gerçekleştirilir. Yani Güneş Dünyanın etrafında dönmez ve bunun aksine Dünya Güneş'in etrafında dönüş yapar.

 

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