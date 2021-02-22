Güneş Balçıkla Sıvanmaz atasözünün Anlamı Ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Güneş balçıkla sıvanmaz yaygın olarak hem sözlü hem de yazılı olarak birçok insanın karşısına çıkan bir atasözüdür. Özellikle derin ve güzel anlamı ile beğeni toplayan atasözlerinden biridir.

Güneş Balçıkla Sıvanmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Hemen hemen herkesin bildiği ve açıkça ortaya çıkmış bir durumu saklamaya çalışmak boşadır. Yalan ve dolanla herhangi bir durumu kolay kolay saklayamazsın. Eğer o durum ortaya çıkmış ise artık hiçbir insanın saklamaya gücü yetmez.

Güneş Balçıkla Sıvanmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Güneş balçıkla sıvanmaz atasözü gündelik yaşamda da çok fazla kullanılmaktadır. Hem tek başına hem de cümle içerisinde değerlendirmek mümkün.

‘’Bu bilgi ortaya çıktıktan sonra çok fazla uğraşma; sonuçta güneş balçıkla sıvanmaz.’’

Siz de uygun zamanlarda bu atasözünü değerlendirebilirsiniz.