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Güneş Arabası’nın hedefi Avustralya

#Güneş Arabası#ARIBA-X’İn Lansmanı#İtü
Güneş Arabası’nın hedefi Avustralya

İTÜ Güneş Arabası Ekibi’nin 10’uncu aracı ARIBA-X’in lansmanı 4 Nisan’da yapılacak. 140 km hıza çıkabilen Güneş Arabası’nın hedefi Avusturalya’da düzenlenecek yarışmada kıtayı boydan boya geçmek.

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2004 yılında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güneş Arabası Ekibi (GAE), alternatif enerji kaynaklarına farkındalık yaratmak amacıyla çıktığı yolda bugüne kadar 10 güneş arabası ve bir otonom araç üretti. Pandemi sürecinde İTÜ Maslak Kampüsü’ndeki atölyede çalışmalarına devam eden ekip, tasarladıkları ARIBA X’i ve aynı zamanda ekibin ilk otonom aracı ARIBA Autonomous’u üretti. 4 Nisan’da lansmanı yapılacak araçların ilk hedefi yaklaşık 2 bin kilometrelik bir Türkiye turu yapmak. Ekip, 16-18 Eylül tarihleri arasında ise Belçika’da Circuit Zolder’da düzenlenecek Europen Solar Challenge’a ARIBA X ile katılacak. Ancak ana hedef Avusturalya’da düzenlenecek World Solar Challange yarışmasından en iyi başarı ile dönmek. Yarışa katılan ekipler Avustralya’nın en kuzeyi Darwin’den yola çıkıp 3 bin 21 kilometre katederek, kıtanın en güneyi Adelaide’e ulaşmaya çalışacak.

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KENDİLERİ ÜRETİYOR

İTÜ GAE’nin en yenilikçi güneş arabası olan ARIBA X’in üretimi yaklaşık 10 ay sürmüş. Üretimini TUSAŞ’ın Ankara’da bulunan tesislerinde gerçekleştiren ekip, 160 kilogramlık güçlü ve hafif bir araç ortaya çıkarmış. Mekanik aksamlarında da her geçen sene yerlileştirmeyi amaçlan İTÜGAE, ARIBA X’in fren kaliper sistemini de öğrenciler kendisi yaparak dışa bağımlılığı azaltmış. Ekip yerli güneş paneli üretimini de kendi yapmış. Aracın teorik olarak maksimum ulaşabileceği hız 140 km/h. ARIBA X’in aerodinamik verimliliği de yüzde 10 artmış. 

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#Güneş Arabası#ARIBA-X’İn Lansmanı#İtü

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