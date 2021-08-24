Günde Kaç Saat Uyumak Gerekir? Sağlıklı Hayat İçin Günlük Ortalama Uyku Süresi..

Uyku, bu maddeleri vücudumuzdan atmamızı ve vücudumuzun dinlenmemizi sağlıyor. Bu nedenle de uyku, ruhsal ve bedensel yorgunlukları giderir ve yeniden enerjik hissetmenizi sağlar.

Günde Kaç Saat Uyumak Gerekir?

Uyku, insan hayatı için en az yemek, içmek kadar önemli bir ihtiyaçtır. Okul, iş hayatı ve günlük işler uyku düzeninin değişmesine neden olur. Uyku saatleri, kişiden kişiye göre değişirse de her insanın dikkat etmesi gereken ideal uyku saatleri vardır. Kimi iş adamları için ideal uyku 5 saat olurken kimileri için de bu rakam çok daha düşüktür. Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan uyku süreleri kişiler için değişiklik gösterir.

Özellikle de genetik temelimiz ve biyoritmimiz de her insanın ideal uyku süresini belirler. Ayrıca gün içinde yaşanan psikolojik etkenler, yorgunluklar, çay ve kahve tüketimi, stres, kullanılan ilaçlar gibi durumlar uyku süresinde çoğu zaman değişikliklere neden olur. Her birey, hayatını sürdürebilmek ve üretken olabilmek için farklı sürelerde uykuya ihtiyaç duyar. İdeal uyku saati olarak belirlenen 8 saat kuralı herkes için geçerli değildir.

Sağlıklı Hayat için Günlük Ortalama Uyku Süresi

Her yaşa göre ideal uyku süreleri değişiklik gösteriyor. Yaşlara göre ideal uyku süreleri ise,

Yeni doğan bir bebeğin ilk 3 ay günde ortalama olarak 14-17 saat kadar uyuması gerekir. Bebek 4-11 aylık olduğu zaman da bu süre günde 12-15 saate kadar düşüyor.

Okul öncesi dönemde çocuklarda ideal günlük uyku süresi ise, 10-13 saattir. Çocukların gece uykusu dışında da gün içinde birkaç saatlik uyku uyumaya ihtiyacı vardır.

Çocuklarda 6 yaşından sonra, gündüz uykusuna gerek kalmaz. Okul dönemindeki çocuklar için de 9 - 11 saatlik uyku yeterli oluyor. Bu süre ergenlik dönemi ile birlikte zamanla günde 8-10 saate kadar düşerek erişkin bir bireyin uyku süresine önemli ölçüde yaklaşıyor.

Yetişkinler için ideal günlük uyku süresi ortalama olarak 7-9 saat kadardır. 65 yaş ve üzerindeki kişiler için de gerekli uyku süresi günde 7-8 saattir. Bu sürenin 5 saatten az olmaması ve 9 saati de aşmaması tavsiye edilir.

Kaliteli Bir Uykuya Hazırlık

İnsanların yaşına göre de uyku süreleri değişiklik gösterir. Ne kadar uyuduğunuz kadar kaliteli bir uyku uyumak da çok önemlidir. Kaliteli bir uyku için uyunacak yer, hazırlık aşaması ve zaman çok önemlidir. Uykuya hazırlık aşamasında düzenli olarak egzersiz yapılması gerekir. Aynı zamanda uyku öncesi alkol, kafein ve sigaradan uzak durulması gerekir. Özellikle de hareketsiz yaşam ve ekran karşısında geçirilen süre önemli ölçüde azaltılmalıdır.

Uyumadan 3-4 saat öncesine kadar hiçbir şey tüketmemek uykuya geçişi önemli ölçüde kolaylaştırır. Aynı zamanda elektronik aletlerin uyku dengesine zarar verdiği bilimsel çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Bu nedenle de uyunacak olan yer sessiz ve dikkat dağıtıcı objelerden olabildiğince arındırılmış olmalıdır. Ergonomik bir yatağın yanı sıra oda ısısının da ortalama 15-20 derece arasında olması ve uyku için karanlık bir ortam yaratılması kaliteli uykuyu artırıyor. Uykuyla ilgili 85 adet hastalık bulunuyor. Bu hastalıklar ise insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. Bu nedenle düzenli ve kaliteli uyku uyumak çok önemlidir.