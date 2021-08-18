Günde Kaç Kalori Yakmalıyız? Erkek Ve Kadınlar Günde Kaç Kalori Yakmalı?

Kişiler hareketlerine bağlı olarak gün içerisinde kalori yakar. Tüketilen gıdalar yakılan kaloriyi karşılar veya üstüne çıkar. 1 hafta içerisinde 1 kilo verilmesi için, günde 1000 kalori yakılması gerekir.

Günde Kaç Kalori Yakmalıyız?

İnsanlar vücut ölçülerinden rahatsız olarak kilo vermeye karar verebiliyor. Kilo alma ve verme durumları tamamen kişinin aldığı kaloriyle bağlantılıdır. Günlük alınan kalorinin üstüne çıkılması durumunda kişinin kilo alması gözlemlenir.

Kişiler 1 kilo verebilmek için günlük yaklaşık olarak 1000 kalori yakması gerekiyor. Kilolu olan bireyler kalori hesaplamalarını daha detaylı araştırarak, kalori yakmanın yollarını araştırıyor. Haftada 1 kilo vermeyi düşünen kişilerin, günlük olarak 1000 kalori yakması gerekiyor.

Erkek ve Kadınlar Günde Kaç Kalori Yakmalı?

Erkek ve kadınlar günlük olarak bir miktar kalori yakması gerekiyor. Kalori yakma durumu kilo vermek isteyen kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. Kişiler günlük olarak 1000 kalori yaktığında, haftalık mevcut kilosundan 1 kilo verecektir. Haftada 7000 kalori yakılması, kişilerin 1 hafta sonunda 1 kilo vermesine yardımcı olacaktır.