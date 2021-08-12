Erkeklerin ve kadınların günlük olarak alması gereken kalori miktarları bulunuyor. Kadınların gıdalardan günlük olarak 2000 kalori alması gerekiyor. Erkekler için ise bu miktar, 2500 kaloridir.

Günde Kaç Kalori Almalıyım Diyenler İçin: Erkek ve Kadınların Günlük Kalori İhtiyaçları

İnsanlar kilolarını korumak ve sağlıklı olarak hayatına devam edebilmesi için günlük ihtiyaç duyduğu kaloriyi karşılaması gerekiyor. Kalorilerin azaltılması kişilerin kilo vermesine neden olacaktır. İnsan vücudunun sağlıklı olarak çalışabilmesi belirli miktarda kalorinin alınmasına bağlıdır. Hem erkekler hem kadınlar ihtiyaç duyulan kaloriyi öğrenebilmek için bazı araştırmalar yapabiliyor.

Gün içerisinde alınacak olan kalori miktarları bireylerin ilgilendiği bir konudur. Erkekler gündelik hayatında beslenirken en az 2500 kalori alması gerekiyor. Besinlerin kendine göre farklı kalori miktarları bulunuyor. Tüketilen gıdalara göre, kalori ihtiyaçları karşılanabiliyor.

Kadınlar için de ihtiyaç duyulan kalori miktarı bulunuyor. Kadınlar günlük olarak 2000 kalori alması gerekiyor. Sağlıklı olabilmek adına kadınların besinlerden gün içerisinde 2000 kalori alması gerekir. Kalorinin az alınması, bazı sağlık sorunlarının oluşmasına oldukça etki edecektir.