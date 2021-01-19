Gün Olur Asra Bedel kitabını kim yazmıştır? Gün Olur Asra Bedel kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Gün olur asra bedel kitabı 1981 yılında yayınlanmış bir kitaptır. İlk olarak Rusça dili ile yazılan bu kitap daha sonra ise dilimize çevrilmiştir. Gün olur asra bedel kitabı daha sonra 1990 yılında uyarlanmış bir kitaptır. Bu kitap Sovyetler Birliği döneminde yazılmıştır. Oldukça fazla beğenilmiş bir kitaptır.

Gün Olur Asra Bedel Kitabını Kim Yazmıştır?

Gün olur asra bedel kitabının yazarı ünlü Kırgız Türkü olan yazar Cengiz Aytmatov'dur.

Gün Olur Asra Bedel Kitabı Özeti

Yedigey oldukça yakın arkadaşı olan Kazgangap'ı Ana Beyit'e götürmektedir. Ana Beyit'e götürürken bu yolculuğu bir cenaze konvoyu üzerinden gerçekleştirir. Gidecekleri yer bir mezarlıktır. Fakat bu mezarlığın önüne daha önce Sovyetler birliği döneminde bir uzay üssü inşa edilmiştir. Bu mezar ise Kazgangap'ın annesi olan Nayman Ana'ya ait olan bir mezardır.

Nayman ana sürekli olarak kaygıları bulunan bir Kırgız annesidir. Hayatını oğluna adamış bir annedir. Juanlar istilacı bir topluluktur. Nayman ananın yaşadığı toprakları işgal ederler. Juanlar Naymanların şehrine gelerek burada ki Nayman gençlerini esir alırlar. Esirlere çeşitli olarak işkence yaparlar. İşkence sonucunda ise pek çok esir olan kişiler vefat ederler. Ölmeyenler ise artık mankurtlaşmış bir birey olmuşlardır.

Juanlar işgal ettiği topraklarda kendi namlarını salarlar. İstila ettikleri yerlerde insanlara karşı oldukça kötülük yaparlar. Sürekli olarak onların yaşayıp biçimlerini değiştirmeyi amaçlarlar. Juanlar mankurtlaştırdıkları gençlerin aklını çelmişlerdir. Mankurtlaşanlar ise efendilerini Juanlar olarak görürler. Çünkü bilinçlerini tamamen kaybetmişlerdir. Cenazeyi Nayman Ana'nın mezarına götüren Kazgangap ile Yedigey'in önüne Sovyet askerleri çıkarlar. Sovyet askerleri bunun üzerinde buranın artık bir uzay üssü olduğunu ve asker harici girişin yapılamayacağını söylerler. Bundan ötürü ikililer arasında tartışmalar yaşanır. Tam bu esnada ise nöbetçi askerler gelmiştir.

Gün Olur Asra Bedel Konusu

Gün olur asra bedel kitabının konusu ikinci dünya savaşından sonra tren istasyonunda yaşayan ve Yedigey'in yaşadığı maceraları konu edinir.

Gün Olur Asra Bedel Karakterleri

Yedigey: Yedigey karakteri bu kitabın başkarakteridir. Kazak bozkırlarında yaşamaktadır. Çalıştığı yer ise bir tren istasyonudur. Yedigey cephede savaşırken yaralanmıştır. Bundan dolayı beyninde sarsıntı meydana gelmiştir.

Kazgangap: Yedigey'in en yakın dostu ve arkadaşıdır. Sürekli onunla birlikte çalışmış ve onun için oldukça değerli bir karakterdir.

Adilbay: Yedigey'in çalışmış olduğu tren istasyonunda ki arkadaşlarından bir tanesidir. Oldukça iyi niyetli bir kişidir. Çok güzel bir evi vardır.

Sabitcan: Kitabın ana karakterlerinden biri olan Kazgangap'ın oğludur. Doğduğu andan itibaren sürekli olarak Sovyet etkisi ile büyütmüştür. Sabitcan eğitim hayatını da yatılı olarak okumaya başlamıştır. Sovyet okullarında iyi bir eğitim almıştır. Oldukça acımasız bir kişilik olarak bilinmektedir. Babasına karşı sürekli kin duyar. Tam anlamı ile hayırsız bir evlat olarak bilinir.