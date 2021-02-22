Gün Ola Harman Ola atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazen sabır ve umudu anlatabilmek için kısa bir cümle aranır. Bunu basit ve sade bir şekilde en iyi anlatabilecek atasözleri içerisinde gün ola harman ola atasözü gelmektedir.

Gün Ola Harman Ola Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Yapılan herhangi bir işin ya da bir durumun mutlaka zamanı gelir. Bir gün o işin de vakti gelir ve doğru bir şekilde yapılır. O yüzden beklemek ve sabır göstermek önemlidir. Böylece gösterilen sabır ve umut ile beraber arzu edilen durma ulaşılabilir.

Gün Ola Harman Ola Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Gün ola harman ola atasözü cümle içerisinde bir veya tek başına rahatlıkla kullanmak mümkün. Özellikle etkili anlama ile beraber gerektiği zamanlarda değerlendirebilirsiniz.

‘’Moralini o kadar bozma bu işi de hallederiz; gün ola harman ola.’’