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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 22.02.2021 - 05:12 | Son Güncelleme:

Gün Doğmadan Neler Doğar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Gün Doğmadan Neler Doğar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Gün Doğmadan Neler Doğar, birini teselli etmek istediğimizde sıklıkla kullandığımız atasözlerinden biridir. Bu sözle karşı tarafa her günün yeni bir umutla birlikte geldiğini söyleriz. Gün Doğmadan Neler Doğar atasözünün anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

Yarının bize ne getireceğini bugünden bilemeyiz. Bu nedenle mümkün olduğunca umutlu ve iyimser olmalıyız. Sık sık kullandığımız Gün Doğmadan Neler Doğar sözü bize umudumuzu korumamız gerektiğini hatırlatır.

 Gün Doğmadan Neler Doğar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Gün Doğmadan Neler Doğar atasözü Her Gecenin Bir Sabahı Vardır sözüyle aynı anlama gelir. Karşılaştığımız sorunlara rağmen asla vazgeçmemeli ve mücadelemizi sürdürerek her zaman ümitli olmaya çalışmalıyız. Aksi takdirde yılgınlığa kapılır ve ideallerimizden uzaklaşırız. En müşkül durumda olduğumuzda bile yaşanan olumlu bir gelişme her şeyin iyiye gitmesini sağlayabilir. Bununla birlikte sadece umutlu insanlar gelecek zamanlar için iyimser olabilir.

 Gün Doğmadan Neler Doğar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 1- Asma suratını öyle, gün doğmadan neler doğar?

 2- Annem, kardeşim Barış'a gün doğmadan neler doğar diyerek teselli verdi.

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