Gün boyu dakika dakika tüm gelişmeler
2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45’de başlayacak. 130 bin 523 adayın gireceği sınav, 120 dakika sürecek. Sınavı muhabirimiz Seda Nur Başpınar'la İstanbul'da Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yine dakika dakika takip ediyoruz.
Girişe yerleştirilen maske ve dezenfektanları kullanan adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarında yerlerini almaya başladılar.
YKS'nin son basamağı olan Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar sınav binasına gelmeye başladı. Adaylardan bazıları güvenlik kontrolünden geçmeden önce sınav binasının bahçesinde son kez kelime ezberleme egzersizleri yapıyor. Refakatçi olarak gelen velilerin heyecanlı bekleyişi ise okul bahçesinin dışında sınava bir saat kala başladı.