Gün boyu dakika dakika tüm gelişmeler

Girişe yerleştirilen maske ve dezenfektanları kullanan adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarında yerlerini almaya başladılar.

YKS'nin son basamağı olan Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar sınav binasına gelmeye başladı. Adaylardan bazıları güvenlik kontrolünden geçmeden önce sınav binasının bahçesinde son kez kelime ezberleme egzersizleri yapıyor. Refakatçi olarak gelen velilerin heyecanlı bekleyişi ise okul bahçesinin dışında sınava bir saat kala başladı.