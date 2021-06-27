MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriGün boyu dakika dakika tüm gelişmeler
GeriEğitim Gün boyu dakika dakika tüm gelişmeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.06.2021 - 09:00 | Son Güncelleme:

Gün boyu dakika dakika tüm gelişmeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gün boyu dakika dakika tüm gelişmeler

2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bugün ikinci ve üçüncü oturumlar Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapılıyor. AYT 10.15’de başlayıp 180 dakika, YDT ise 15.45'de başlayıp 120 dakika sürecek. Her iki sınavı da muhabirlerimiz Abdullah Şanlı ve Seda Nur Başpınar ile İstanbul'da farklı okullarda yine dakika dakika takip ediyoruz.

Gün boyu dakika dakika tüm gelişmeler

Muhabirlerimizin Beyazıt İstanbul Üniversitesi ve Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nden aktardığı bilgilere göre; uzakta yaşayan ve sınava gireceği binaya geç kalmak istemeyen adaylar riske girmemek için erkenden gelmeye başladı. Bina önleri henüz sakin ancak erken gelen adayların birçoğunun heyecanlı olduğu gözleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi