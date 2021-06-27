Hürriyet Eğitim
Son Güncelleme:
Gün boyu dakika dakika tüm gelişmeler
2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bugün ikinci ve üçüncü oturumlar Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapılıyor. AYT 10.15’de başlayıp 180 dakika, YDT ise 15.45'de başlayıp 120 dakika sürecek. Her iki sınavı da muhabirlerimiz Abdullah Şanlı ve Seda Nur Başpınar ile İstanbul'da farklı okullarda yine dakika dakika takip ediyoruz.
Muhabirlerimizin Beyazıt İstanbul Üniversitesi ve Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nden aktardığı bilgilere göre; uzakta yaşayan ve sınava gireceği binaya geç kalmak istemeyen adaylar riske girmemek için erkenden gelmeye başladı. Bina önleri henüz sakin ancak erken gelen adayların birçoğunun heyecanlı olduğu gözleniyor.