Gün boyu dakika dakika tüm gelişmeler

Muhabirlerimizin Beyazıt İstanbul Üniversitesi ve Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nden aktardığı bilgilere göre; uzakta yaşayan ve sınava gireceği binaya geç kalmak istemeyen adaylar riske girmemek için erkenden gelmeye başladı. Bina önleri henüz sakin ancak erken gelen adayların birçoğunun heyecanlı olduğu gözleniyor.