Gün boyu dakika dakika tüm gelişmeler

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Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılıyor. Tüm adayların girmesinin zorunlu olduğu TYT 10.15’de başlayıp 135 dakika sürecek. YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903. Bu adaylar önümüzdeki dakikalarda sınav merkezlerinin önünde olacak. Şu anda okullarda sınavı takip eden muhabirlerimizden gelen bilgilere göre adaylar yavaş yavaş okul önlerine gelmeye başladı.
09.15
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) için sabahın erken saatlerinde okullardaki hareketlilik başladı. Adaylar ellerinde sınav belgeleriyle okullara geldi. Saat 9.00’da okulların kapıları açıldı.
Saat 9.00 itibarıyla öğrencilere okul bahçelerine girme izni verildi. Adaylar direkt sınıflara yönlendirildi.
Veliler bahçeye alınmadı. Bina girişlerinde öğrencilerin üstleri arandı, ateş ölçümü yapıldı. Saat 10.15’te başlayacak sınava son 15 dakikaya kadar öğrenci alımı sürecek. 10.00’da kapılar kapatılacak.