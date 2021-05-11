Gümüşhane'nin alan kodu kaçtır? Gümüşhane telefon kodu hakkında bilgi

Gümüşhane şehrinin alan kodunu öğrenerek amaca uygun olarak sabit hatlara ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle Limni Gölünün manzarası ve kullanımı ile beraber her sene yoğun ilgi gören şehir, aynı zamanda muhteşem yaylaları ve turistik yerleri ile de bir adım öne çıkmaktadır.

Gümüşhane'nin Alan Kodu Kaçtır?

Gümüşhane şehrinin alan kodu 0 456’dır. Her açıdan Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alan Gümüşhane'ye ulaşım için, 456 alan kodunu kullanabilirsiniz. Böylece şehrin merkezi ile beraber ilçeleri açısından her yere rahatlıkla iletişim kurmanız mümkün. Tarım ve hayvancılık ile sanayi üzerinden önemli olan şehir, aynı zamanda antik kentleri ve kültürel yapısı ile de öne çıkıyor.

Bu yüzden sabit hatlar üzerinden yoğun olarak aranan şehirler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Şehrin merak edilen alan kodu ise 456 olarak öne çıkıyor. Başta sabit olarak bu numarayı girmek suretiyle diğer numaraları ekleyerek dilediğiniz bir yer ile iletişim kurmanız çok kolay. Her açıdan muhteşem bir şehir olması üzerinden özellikle turistik açıdan ziyaret edilebilecek Gümüşhane'ye, amacına uygun olarak alan kodu üzerinden ulaşım sağlayarak bilgi alabilirsiniz.