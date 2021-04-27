Gümüşhane plaka kodu kaçtır? Gümüşhane ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka kodları il il değişen sayılardır. Bu sayılar 2 basamaktan meydana gelir ve ülkemizdeki her bir ilin kendine özgü olacak şekilde ayarlanmıştır.

Gümüşhane Plaka Kodu Kaçtır?

Ülkemizde plakalarda yer alan plaka kodlar il il değişsen sayılardır. Bu sayılar 2 haneden meydana gelirler. 1962 yılından önce şehir olma hakkı kazanmış illerimizde kullanılan plaka kodları il isimlerinin alfabetik sıralanmasıyla elde edilmiştir. Ancak bu tarihten sonra şehir olma hakkı kazanmış illerimiz alfabetik sıralamaya uymaz. Sonradan il olan bölgelerimizde mevcut sıralamaya sonradan ek yapılarak plaka kodları belirlenmiştir. Ülkemizde 01 ve 81 sayıları arasında sıralı olarak değişen plaka kodları kullanılır. 62'ye kadar giden bu liste alfabetik sıralamaya uymaktadır.

Gümüşhane ilimiz 1962 yılından önce şehir olduğu için Gümüşhane'de kullanılan plaka kodu alfabetik sıralamaya uyum sağlar. Gümüşhane ilinin plaka kodu 29 olarak belirlenmiştir. Plaka kodları sadece il il değişen kodlardır. Bu bakımdan Gümüşhane ilinde bulunan bütün ilçelerde de aynı plaka kodu kullanılır.

Gümüşhane İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Gümüşhane ilinde; Gümüşhane (il merkezi), Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul olmak üzere 6 ilçe bulunur. Bu ilçelerin her birinde plaka kodu olarak 29 numarası kullanılır. Ancak plakalar sadece plaka kodlarından oluşmazlar. Plakalarda ilk sırada plaka kodu yer alırken plakanın orta kısmında çeşitli harfler bulunur ve bu harfler ilçelere göre farklılık gösterebilmektedirler.

Gümüşhane'nin merkez ilçesinde AC-AP, D, M ve T harfleri; Kelkit ilçesinde AS-AT, AY, M ve T harfleri; Şiran ilçesinde AV-AU, M ve T harfleri; Torul ilçesinde ise DA ve M harfleri kullanılır. Plakaların sonun yer alan sayıların ise il veya ilçe farklılığı ile arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.