Gümüş Nasıl Anlaşılır? Kaliteli, Saf Ve İmitasyon Gümüş Nasıl Ayırt Edilir

Gümüşü ayırt edebilmek için belli başlı bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler üzerinde aradaki farkı anlamak ve saf mı yoksa imitasyon mu olup olmadığını öğrenmek oldukça kolaydır.

Gümüş Nasıl Anlaşılır?

Bazı yöntemler üzerinden gümüşün anlaşılması kesinlik kazanabilmektedir. Örneğin maddenin gümüşlü olması, sıvı içerisinde bulutlu gri bir görünüm ortaya çıkarmasına sebep verir. Bu test yapılarak gümüşün gerçek olup olmadığını anlamak mümkündür. Aynı zamanda açık renkli ve yumuşak bir bez değerlendirmek suretiyle, gümüşü ovalamak da sonuç verebilir. Eğer ovalanan gümüş kumaş içerisinde siyah lekeler bırakırsa bunun gerçek bir gümüş olduğu anlaşılır. Bunlar basit ancak kesin sonuçlar veren önemli testler arasında yer almaktadır.

Kaliteli, Saf ve İmitasyon Gümüş Nasıl Ayırt Edilir?

Kaliteli ya da saf ve imitasyon Gümüş olup olmadığını anlamak için önemli bir test bulunuyor. Bu test yöntemi mıknatıs üzerinden ele alınmaktadır. Çünkü gerçek bir gümüş mıknatıs ile herhangi bir şekilde tepkimeye girmez. Eğer şüpheye düşülen bir gümüş ürünü var ise, bu ürün mıknatısın yanına getirildiğinde gerçekse tepkimeye girmemesi gerekiyor. Eğer ikisi arasında herhangi bir tepkime yaşanıyorsa, o vakit bunun imitasyon bir gümüş olduğunu anlamak oldukça kolaydır.

Yine de satıcı inatla bunun gümüş olduğunu iddia edebilir. Öyle olsa bile bunun 925 ayar olmadığını anlamak için mıknatıs testi yeterlidir. Yukarıda verilen yöntemler ile beraber mıknatıs testi üzerinden, bir gümüşün kaliteli ya da saf ve imitasyon olup olmadığını anlamak oldukça kolaydır.

En değerli madenler arasında gümüş gelir. Öyle ki alış ve satış fiyatı olması ile beraber, gün içerisinde birçok değişkene göre fiyatı farklılık gösterir. Peki, gümüş nasıl anlaşılır? Kaliteli, saf ve imitasyon gümüş nasıl ayırt edilir? İşte bu konuda merak edilenler.

Gümüşü ayırt edebilmek için belli başlı bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler üzerinde aradaki farkı anlamak ve saf mı yoksa imitasyon mu olup olmadığını öğrenmek oldukça kolaydır.

Gümüş Nasıl Anlaşılır?

Bazı yöntemler üzerinden gümüşün anlaşılması kesinlik kazanabilmektedir. Örneğin maddenin gümüşlü olması, sıvı içerisinde bulutlu gri bir görünüm ortaya çıkarmasına sebep verir. Bu test yapılarak gümüşün gerçek olup olmadığını anlamak mümkündür. Aynı zamanda açık renkli ve yumuşak bir bez değerlendirmek suretiyle, gümüşü ovalamak da sonuç verebilir. Eğer ovalanan gümüş kumaş içerisinde siyah lekeler bırakırsa bunun gerçek bir gümüş olduğu anlaşılır. Bunlar basit ancak kesin sonuçlar veren önemli testler arasında yer almaktadır.

Kaliteli, Saf ve İmitasyon Gümüş Nasıl Ayırt Edilir?

Kaliteli ya da saf ve imitasyon Gümüş olup olmadığını anlamak için önemli bir test bulunuyor. Bu test yöntemi mıknatıs üzerinden ele alınmaktadır. Çünkü gerçek bir gümüş mıknatıs ile herhangi bir şekilde tepkimeye girmez. Eğer şüpheye düşülen bir gümüş ürünü var ise, bu ürün mıknatısın yanına getirildiğinde gerçekse tepkimeye girmemesi gerekiyor. Eğer ikisi arasında herhangi bir tepkime yaşanıyorsa, o vakit bunun imitasyon bir gümüş olduğunu anlamak oldukça kolaydır.

Yine de satıcı inatla bunun gümüş olduğunu iddia edebilir. Öyle olsa bile bunun 925 ayar olmadığını anlamak için mıknatıs testi yeterlidir. Yukarıda verilen yöntemler ile beraber mıknatıs testi üzerinden, bir gümüşün kaliteli ya da saf ve imitasyon olup olmadığını anlamak oldukça kolaydır.