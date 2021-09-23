Gümrük müşaviri nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Gümrük müşaviri olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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Gümrük müşaviri, gümrük belgelerini hazırlayarak malların ithalat ve ihracatı sırasında gerekli denetimleri sağlayan kişiye denilmektedir.

Gümrük Müşaviri Nedir?

Gümrüklerde belgeleri hazırlamak, malların ithalat ve ihracatını kolaylaştırmak için gerekli denetimleri sağlayan kişiye gümrük müşaviri denilmektedir. Gümrük müşaviri gümrükteki malların ithalat ve ihracatını kolaylaştırmak için gönderilen ve tüm geçerli yasaların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ile sorumludur.

Gümrük Müşaviri Ne İşe Yapar?

Gümrük müşavirinin görev tanımı 7681 numaralı Gümrük Kanunu ile belirtilmiştir. Buna göre gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırırlar. Gümrük Müşavirleri müşteri adına ödenecek olan vergi ve harçları da belirlemek ile yükümlüdürler. Gümrüklerde çalışan müşavirler gümrük faturaları, kargo kontrol belgeleri ve menşe sertifikaları gibi belgeleri düzenleyerek ve vekaletname de kullanarak müşteriler adına belgeleri imzalarlar.

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

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Gümrük müşaviri olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme, Siyasal Bilimler, Kamu Yönetimi ve Bankacılık bölümlerini lisans derecesi ile bitirmek gerekir. Ayrıca iki yıl gümrük müşaviri yardımcılığı görevini yapmış olanlar bu mesleğe adım atabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Gümrük Müşavirliği Sınavından başarı ile geçen herkes gümrük müşaviri olabilir. Gümrük Müşaviri olmak için kamu haklarından mahrum olmamak gerekir. Gümrük müşaviri olmak için memuriyetten de ihraç edilmemiş olmak gerekir. Gümrük müşaviri olmak isteyenlerin kaçakçılık, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir.

Gümrük Müşaviri Olma Şartları Nelerdir?

Gümrük müşaviri olmak için öz disiplin sahibi olunması gerekir. Ayrıca gümrük müşaviri olma şartlarından birisi de yoğun stres altında çalışabilmektir. Seyahat engeli bulunmayan ve denetimsiz çalışabilen kişiler gümrük müşaviri olabilirler. Gümrük müşaviri olmanın da şartlarından birisi yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olabilmektir. Gümrük müşavirinin müşteri hizmetleri becerisi de iyi olmalıdır. Ayrıca gümrük müşavirleri denetimsiz çalışabilmeli. Gümrük müşaviri olabilmek için iletişim becerileri ve ikna kabiliyeti de yüksek olmalıdır. Gümrük müşaviri güncel yasal değişiklikleri ve her türlü yeniliği takip edebilmelidir.

Gümrük Müşaviri'nin Görevleri Nelerdir?

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Gümrük müşavirinin görevleri her türlü gümrük işlemini takip etmektir. Gümrük müşavirleri müşteri adına ödenecek olan vergi ile harçları belirlerler. Gümrük faturaları, menşe sertifikaları ve vekaletname kullanarak müşteri adına belgeleri düzenlerler. Ayrıca gümrük müşavirinin görevlerinden birisi de yükün tahliyesini hızlandırmak için limanlarda gümrük komisyoncusu ile iletişim kurmaktır. Gümrükteki iş ve işlemleri yapan gümrük müşavirleri gümrük ile ilgili tüm konularda müşterilere önemli tavsiyeler vermekle yükümlüdürler.

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Gümrük Müşaviri Maaşları Ne Kadar?

Gümrüklerdeki iş ve işlemler ile ilgilenen gümrük müşavirlerinin aldıkları maaş da çok merak edilmektedir. Gümrük müşavirleri ortalama 9 bin lira maaş alırlar. Gümrük müşavirlerinin maaşları 6 bin ile 9 bin 500 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Gümrük Müşaviri İçin İş İmkanları Nelerdir?

Günümüzde her meslek çok önem taşımaktadır. Meslek seçimlerinde gençlerin de ilk baktıkları iş potansiyelleri oluyor. Gümrük müşavirleri için iş olanağı oldukça yüksektir. İyi bir eğitim aldıktan sonra bir de tecrübeli olan kişiler için gümrük müşaviri olarak pek çok iş imkanı bulunmaktadır. Gümrük müşavirliği günümüzde en çok tercih edilen mesleklerin başında gelmektedir. Özellikle gençler tarafından gümrük müşavirliği yoğun olarak tercih ediliyor.