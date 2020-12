Gümrük Muhafaza Memuru nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Gümrük Muhafaza Memuru olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Dünyamız her ne kadar gün geçtikçe globalleşse de, ülkelerin sınırları devam etmektedir. Her devletin kanunları ile farklılık göstermektedir. Bu farklılıklardan dolayında gümrük noktalarında mal ve hayvan giriş çıkışlarının kontrol edilmesi ve ülkenin kanunlarına uygun olması gerekmektedir. Bu görevi icra eden gümrük muhafaza memurları ise her dönem istenilen bir pozisyon olmaktadır.

Gümrük Muhafaza Memuru Nedir?

Halk arasında gümrük polisi olarak da bilinen gümrük muhafaza memurları, gümrüklerde görev alan kişilere denemektedir.

Gümrük kapılarında görevlerini icra eden bu memurlar sınırlardan geçirilmek istenilen malların yasalara uygun bir şekilde olmasını kontrol etmektedirler.

Yasalara aykırı bir durum olması durumunda ise ilk elden müdahale yetkisine sahip olmaktadırlar.

Gümrük Muhafaza Memuru Ne İş Yapar?

Gümrük muhafaza memurları, ülkenin farklı noktalarında bulunan gümrük kapılarında görev almaktadırlar. Devlet memurluğu kadrosu olan bu pozisyonun birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Gümrük Muhafaza Memuru Nasıl Olunur?

Gümrük muhafaza memurluğu, devlet kadrosu olduğu için bu pozisyona gelmek isteyenlerin öncelikle 657 sayılı kanunda belirtilen özelliklerin hepsini taşımaları gerekir.

Eğitim gerekliliklerini içerisinde ise üniversite programları içerisinde bulunan ilgili lisans bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Bu bölümler ise şunlar olmaktadır:

İktisadi ve idari bilimler fakültesi,

İşletme Fakültesi,

Hukuk fakültesi,

Gümrük işletme bölümü.

Devlet memurluğu kadrosu olduğu için atamalar genellikle KPSS sonucuna göre olmaktadır. Ancak bazı durumlarda pozisyona doğrudan başvuru yapılabilmektedir.

Gümrük Muhafaza Memuru Olma Şartları Nelerdir?

Gümrük muhafaza memuru olabilmek için öncelikle 657 sayılı kanunun gerekliliklerini yerine getirmek ve bu kanuna aykırı hiç bir eylemde bulunmamak gerekmektedir. Bunun yanında pozisyonun istediği eğitim düzeyine de sahip olma şartı bulunmaktadır.

Gümrük Muhafaza Memurunun Görevleri Nelerdir?

Öncelikli görevleri gümrük sahalarının gözetim ve denetimini sağlamaktır,

Gümrük sahalarının korunması da yine görev tanımlarının içerisinde yer almaktadır,

Gümrük kapılarından geçmek isteyen deniz, hava, kara ve demir yolları taşıtlarının kontrollerini sağlama,

Yolcu ve yolcuların eşya ve araçlarının giriş çıkışlarını denetlemek,

Ülke kanunlarına göre ithalat ve ihracat yasağı olan malların varlığını kontrol etmek,

Bulunması durumunda bu mallara el koymak ve sahipleri hakkında yasal işlemleri başlatmak,

Yurtdışından ülkeye giriş yapmak isteyen araçları ayrıntılı olarak aramak ve kaçak mal tespiti sağlamak,

Gümrük kapılarından geçmesi serbest olan ancak miktar kısıtlaması getirilen malların miktarlarını kontrol etmek,

Bu mallarda herhangi bir limit aşımı olmuşsa gereken işlemleri yapmak,

Hava alanlarında görev alan gümrük muhafaza memurları yolcuların bagajlarını X-ray cihazları ile kontrol etmektedir,

Bu alanlarda kontrol edilen bagajları şüpheli görünmesi durumunda elle aramalarını gerçekleştirmek,

Yük gemilerinin operasyonlarının başlamasına izin vermek,

Gemi ve yatları gözlem altında tutmak,

Gerekli durumlarda istihbarat teşkilatı ile çalışarak kaçakçılık ile mücadele etmek,

Savcıların belirlediği sınırlar içerisinde adli soruşturmalarda yer alma,

Kaçakçılık dosyalarını oluşturmak, takibini gerçekleştirmek ve gerekli birimlere bilgi vermek.

Gümrük Muhafaza Memuru Maaşları Ne Kadardır?

Gümrük muhafaza memurları 24 saatlik mesai sürelerinden sonra 24 saat dinlenme süreleri bulunmaktadır. Yoğun bir tempoda ve ağır sorumluluk altında çalışan memurların aylık ortalama gelirleri çalıştıkları bölgelere ve aldıkları ek ücretlere göre değişiklik göstermektedir. Memurların aldıkları ek ücretler içerisinde mesai ücreti, yolluk ücreti, ek500 ve tayın bedeli bulunmaktadır. Gümrük muhafaza memurları silah taşımalarına rağmen silah tazminatı almamaktadır.

Tüm ek ücretlerden sonra aylık ücretleri en az 5.200 Türk lirası civarında olurken; en fazla 8600 Türk lirası civarında olmaktadır.

Gümrük Muhafaza Memuru İş İmkanları Nelerdir?

Bu meslek için tüm pozisyonlar devlet kadrolarında bulunmaktadır. Bu mesleği yapan kişiler kara, hava, deniz ve demiryolları üzerinde bulunan gümrük kapıları ve gümrük sahalarında görev yapmaktadırlar.