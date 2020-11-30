Gümrük İşletme Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Gümrük işletme bölümü, üniversitelerin Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölümde okuyan kişiler gümrük ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlar.

Gümrük İşletme Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Gümrük İşletme Bölümü, ülkelerin sınır kontrollerini gümrük mevzuatına göre yürüten ve ithalat, ihracat gibi konularla ilgilenecek alanında uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu kişiler, 4 yıllık lisans bölümünü bitirdikten sonra "Gümrük Müşaviri" unvanı ile çalışmaya başlar. Bu bölümden mezun olan kişiler ülkemizin jeopolitik konumu farklı ülkelerle sınır komşusu olması ve diğer ülkelerle hava, kara ve deniz yolu ile ulaşımın oldukça kolay olması bu alanda çalışacak iş gücünün önemini arttırıyor.

Gümrük İşletme Bölümü Nedir?

Gümrük İşletme Bölümü, ülkenin sınırında yer alarak ülkeye yapılan tüm giriş ve çıkış işlemlerinden sorumlu olan gümrük mevzuatına uygun bir şekilde sınır kontrollerinin gerçekleştirilmesini, ürün alım ve satımlarının incelenmesini sağlayacak işinde uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Gümrük İşletme Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Gümrük işletme mezunu olan kişiler, ülkeye yapılan tüm giriş ve çıkış işlemlerini Gümrük mevzuatına bağlı olarak inceler. Gümrük işletme bölümü mezunlarının çalışabileceği başlıca diğer görevleri ise, gümrükler, üniversiteler, uluslararası ticaret şirketleri ve memurluklardır. Bu kişilere giderek ihtiyaç artıyor. Bu nedenle son zamanlarda pek çok öğrenci Gümrük İşletme bölümünü tercih ediyor.

Gümrük İşletme Bölümü Kaç Yıllıktır?

Gümrük İşletme Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ülkemizin önemli bir jeopolitik noktada olması ve pek çok ülke ile sınır komşusu olması Gümrük işletme personellerine ihtiyacı arttırıyor.

Gümrük İşletme Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Gümrük İşletme Bölümü okumak için TYT, YKS ve AYT sınavlarına girerek Gümrük işletme bölümü için açılmış olan sınırlı kontenjana girecek yeterli puanı almanız gerekir. Aynı zamanda bu bölümü okuyacak kişilerin gümrük kapılarında ve dışarda çalışmaya engel bir durumu olmaması ve insanlarla ilişkilerinin kuvvetli olması gerekir.

Gümrük İşletme Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Gümrük İşletme Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Fakat bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı da okutulur. Bu kişilerin yabancı dil bilmesi ve öğrenmesi alanında ilerleyebilmesi için oldukça önemlidir.

Gümrük İşletme Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Gümrük İşletme Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüme girebilmek için ÖSYM'nin açmış olduğu sınavlara girerek yeterli puanı almanız gerekir. TYT puanından baraj puanı olan 150 puan ve üzeri alan kişiler, alan sınavı olan AYT sınavına girmeye hak kazanır.

Gümrük İşletme Bölümü Dersleri Nelerdir?

Türk Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama

Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi

Gümrük İşletmeciliği

Lojistiğin Temelleri

Uluslararası Ticaret Hukuku

Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri

Uluslararası Taşıma ve Depolama

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Türk Dış Ticaret Rejimi

Gümrük Mevzuatı

Ticari İletişim

Mikro İktisat

Genel İşletme

Genel Muhasebe

Gümrük İşletme Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Gümrük İşletme Bölümünü mezunu olan kişiler gümrük giriş ve çıkışlarında, kontrol noktalarında görev alır. Diğer ülkelerle ithalat ve ihracat ilişkilerinin yürütülmesini sağlar. Bu bölümde okuyan kişiler uluslararası ticaret yapan şirketlerde de çeşitli pozisyonlarda görev alabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Gümrük İşletme Bölümünü Mezunu olan kişiler uluslar aradı ticaret yapan şirketlerde, gümrüklerde, üniversitelerde ve çeşitli memurluk kadrolarında görev alabilir.

Gümrük İşletme Bölümünü Çalışma Alanları Nelerdir?

Gümrük işletme bölümü mezunları gümrüklerde ya da genellikle uluslararası ticaret yapan şirketlerde görev yapar. Bu kişilerin çok geniş bir çalışma alanı bulunuyor. Gümrük kapılarında görev yapan kişiler, genellikle açık alanda çalışırken diğer pozisyonlarda yer alan kişiler ise, masa başında çalışıyor.

Gümrük İşletme Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY - Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (BURDUR) ( Devlet) ÜNİVERSİTESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (TRABZON)( Vakıf)

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)