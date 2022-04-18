Gülzar Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Gülzar Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Kökeni yabancı olan Gülzar kelimesi Türkçede pek bilinmeyen bir sözcüktür. Bununla birlikte aynı zamanda kız çocukları için günümüzde kullanılan güzel bir isim olarak ön plana çıkar. Tabii bu isim Gülzar olarak değil daha çok Gülüzar ya da Gülizar şeklinde bilinir.

Gülzar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Taşımış olduğu anlam ile beraber Gülzar kelimesi genel olarak, ‘Gülüzar’ karşılığını buluyor. Bu karşılık üzerinden anlamına bakıldığı zaman ise Gülüzar, şu şekilde ifade edilir;

-Gül yanaklı

- Al yanaklı

Yukarıda verilen anlamları ile beraber günümüz Türkçesi üzerinden daha çok Gülizar kelimesi ile ifade edildiğini söylemek mümkün.

Gülzar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit Gülzar kelimesi, Gülüzar ya da Gülizar olarak ifade edilir. Bu doğrultuda Türkçe karşılık olarak ise değişen kelimeler ile beraber, ‘Gül yanaklı veya al yanaklı’ ifadeleri eşliğinde öne çıktığını söylemek mümkün.

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Özellikle verilen bu güzel anlamları ile beraber Türkçede daha çok kız çocukları için değerlendirilen bir isimdir. En tek başına hem de başka isimler üzerinden de bütün olarak bu güzel adı kullanmak mümkün.