×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimGülümseten 'kar tatili' yazışması

Gülümseten 'kar tatili' yazışması

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Kar#Hamza Aydoğdu
Gülümseten kar tatili yazışması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 11:41

Erzincan’da kar yağışı sonrası öğrenciler bir otomobilin camına 'Sayın Valim kar tatili' yazdı. Vali Hamza Aydoğdu da başka bir aracın arka camına 'Tatil yok, okula devam' yazısıyla cevap verdi.

Haberin Devamı

Erzincan'da hafta sonu yaşanan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 2 santimetreyi geçtiği kent merkezinde bazı öğrenciler, park halindeki bir otomobilin arka camına 'Sayın Valim kar tatili' yazarak, bunun fotoğraflarını Vali’nin sosyal medya hesabına gönderdi. Öğrencilerin bu talebine Vali Hamza Aydoğdu, aynı yöntemle cevap verdi. Park halindeki bir otomobilin camına çocuk resmi çizen Vali Aydoğdu, 'Tatil yok okula devam' yazdı. Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Sevgili gençler, sevginiz tarif edilemez ama her kar yağışı tatil getirmez, okullar açık. Hadi şimdi ders ziliyle buluşma vakti" mesajını paylaştı. Vali Aydoğdu, öğrencilerin yazısıyla kendi cevabını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzincan#Kar#Hamza Aydoğdu

BAKMADAN GEÇME!