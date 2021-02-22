Gülü Seven Dikenine Katlanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Gülü seven dikenine katlanır atasözü çok eskiden beri konuşmalarımızdan örnek verdiğimiz bir özlü sözdür. Bu atasözünde anlatılmak istenen bir kişiyi olduğu gibi olumsuzlukları ile de sevmek gerektiğidir.

Gülü Seven Dikenine Katlanır Atasözü Anlamı (TDK) Nedir?

​​​​​​Gülü seven dikenine katlanır atasözü TDK sözlüğüne göre anlamı şudur ;

- `İnsan sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden gelecek sıkıntılara katlanır. ` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani birini ve bir kişiyi sevdiğin zaman her şeyi ile kabul etmelisin.

Gülü Seven Dikenine Katlanır Atasözü Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Gülü seven dikenine katlanır atasözü günlük hayatta en çok kullandığımız atasözü arasında yer almaktadır. Özellikle de bir kimse işinde, sevdiğinden söylenmeye başladığı zaman. Gülü seven dikenine katlanır atasözünü örnek cümle içinde kullanacak olursak;

- Sevdiğim iyi hoş kız ama bazı huylarını sevmiyorum. (Gülü seven dikenine katlanır)