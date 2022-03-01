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Gülmenin zıt anlamlısı nedir? Gülmek kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#Eğitim#Sözlük#Gülmenin Zıt Anlamlısı Nedir
Gülmenin zıt anlamlısı nedir Gülmek kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak kaliteli cümleler kurmak için oldukça önemlidir. Yaygın olarak kullanılan kelimelerin zıt anlamlarını bilmek kurulan cümleyi daha baskın bir hale getirebilir. Bu yüzden biz de en sık karşılaşılan kelimelerden biri olan gülmek kelimesinin zıt anlamlısının ne olduğunu sizin için detaylı olarak derledik.

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Gülmek kelimesi oldukça sık karşılaşılan bir kelime türüdür. Bu kelime olumlu duyguları yansıtan bir kelime olarak da değer görüyor. Gülmek kelimesinin zıt anlamı ise ağlamak kelimesidir. Ağlamak kelimesi olumsuz duyguları yansıtmaktadır. Bu yüzden gülmenin zıt anlamı olarak kabul edilir.

 Gülmenin Zıt Anlamlısı Nedir?

 Gülmenin zıt anlamlısı ağlamak olarak bilinmektedir. Ağlamak kelimesi olumsuz duyguları, gülmek kelimesi ise olumlu duyguları yansıtır. Bu yüzden bu kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak ifade ediliyor.

 Gülmek Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Gülmek kelimesi genel olarak olumlu bir duyguyu yansıtmaktadır. Bu kelimenin zıt anlamlısı ise olumsuz duyguları yansıtan ağlamak kelimesidir. Gülmek sözcüğünün en çok kullanılan zıt anlamlısı da yine ağlamak kelimesi olarak bilinmektedir.

 

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#Eğitim#Sözlük#Gülmenin Zıt Anlamlısı Nedir

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