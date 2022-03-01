Gülmenin zıt anlamlısı nedir? Gülmek kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Gülmek kelimesi oldukça sık karşılaşılan bir kelime türüdür. Bu kelime olumlu duyguları yansıtan bir kelime olarak da değer görüyor. Gülmek kelimesinin zıt anlamı ise ağlamak kelimesidir. Ağlamak kelimesi olumsuz duyguları yansıtmaktadır. Bu yüzden gülmenin zıt anlamı olarak kabul edilir.

Gülmenin Zıt Anlamlısı Nedir?

Gülmenin zıt anlamlısı ağlamak olarak bilinmektedir. Ağlamak kelimesi olumsuz duyguları, gülmek kelimesi ise olumlu duyguları yansıtır. Bu yüzden bu kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak ifade ediliyor.

Gülmek Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Gülmek kelimesi genel olarak olumlu bir duyguyu yansıtmaktadır. Bu kelimenin zıt anlamlısı ise olumsuz duyguları yansıtan ağlamak kelimesidir. Gülmek sözcüğünün en çok kullanılan zıt anlamlısı da yine ağlamak kelimesi olarak bilinmektedir.