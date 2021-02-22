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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 22.02.2021 - 05:08 | Son Güncelleme:

Gülme Komşuna Gelir Başına atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Gülme Komşuna Gelir Başına atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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İnsanların doğru davranmasını öğütlemek ve insanları iyiye yönlendirmek için bazı atasözleri söylenmiştir. Bu atasözleri belli yaşanmışlıklar sonucunda ortaya çıktığı için dikkate almak gerekir. Gülme komşuna gelir başına atasözü de bunlardan bir tanesidir. Gülme komşuna gelir başına atasözü ne demek, gülme komşuna gelir başına atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır sorularını sizler için derledik.

Kişilerin, insanların üzüntüleri ve sıkıntıları ile mutlu olması hoş bir durum değildir. İlahi adalet diye bir olgu vardır ve bu unutulmamalıdır. Bugün başkasının yaşadığı sıkıntıları görüp sevinirken yarın aynı sıkıntıları siz yaşayabilirsiniz.

 Gülme Komşuna Gelir Başına Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Kişilerin başlarına gelen kötü olaylar ile dalga geçmek hoş bir durum değildir. Bugün başkasının yaşadığı kötü durumu yarın siz yaşayabilirsiniz. Kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Bu sebeple kötü olaylardan pay çıkarmak ve insanlarla dalga geçmek doğru bir davranış değildir. Gülme komşuna gelir başına atasözü de bu sebeple söylenmiştir.

 Gülme Komşuna Gelir Başına Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Onun üzüntüsünden mutlu olman hiç hoş değil, gülme komşuna gelir başına.

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