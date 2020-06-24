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GeriEğitim Gülle: İhracat kredileri 196 milyar lira oldu
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Gülle: İhracat kredileri 196 milyar lira oldu

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Gülle: İhracat kredileri 196 milyar lira oldu
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TİM Başkanı İsmail Gülle, Nisan ayında ihracatta kullanılan kredilere ilişkin açıklamada bulundu. Gülle, 196 milyar liralık kredi kullanıldığını açıkladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle "Nisan ayında ihracata kullanılan kredilerin oranı yüzde 69’luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı. Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı. İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında ihracatçıya TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız" dedi.

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