Güler yüz nasıl yazılır? Güler yüz kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Yüz kelimesinin içinde yer aldığı tamlamalar ve birleşik isimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Yüzsüz 2- Yüz yüze 3- Yüzbeyüz 4- Güler yüzlü

Güler Yüz Nasıl Yazılır?

Öz Türkçe bir sözcük olan güler yüz, hem asık suratlı olmamak hem de insanlara karşı içten davranmak manasına gelir. Dil devriminden sonra literatüre girmiş olan bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

GÜLER YÜZ

Güler Yüz Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

TDK'ya göre güler yüz, birleşik isim değil tamlamadır. Tamlamalar ise ayrı yazılır.

GÜLER YÜZ - Doğru Kullanım

GÜLERYÜZ - Yanlış Kullanım

Güler Yüz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- İnsanlara karşı çatık kaşlı olmak yerine biraz güler yüzlü olsaydın bu kadar yalnız olmazdın. (Doğru Kullanım)

2- Ben çevremdeki kişilere karşı güleryüz gösterdikçe kabalık ve nankörlük görüyorum. (Yanlış Kullanım)