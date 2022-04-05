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Güfte Nedir? Güfteci Ve Güftekar Kimdir Ve Kime Denir?

Güfte Nedir Güfteci Ve Güftekar Kimdir Ve Kime Denir

Güfte en kısa tanımı ile şarkı sözü anlamına gelmektedir. Güfte, güfteci gibi terimler genel olarak müzik anlamında kullanılan ve en çok görülen alanı müzik olarak bilinen terimler olarak bilinmektedir. Farsça kökene sahip olan bir kelime olmasının yanı sıra şarkıların yazıldığı ve kim tarafından yazıldığı gibi konular söylenirken sık sık kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Müzik ile ilgilenen çoğu insanın kullandığı bu kelime, güftekar ve güfteci gibi kelimelerin de kökü olan bir kelime olarak tanımlanır. Peki güfte nedir? Güfteci ve güftekar kimdir ve kime denir tüm detayları ile derledik.

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 Güfte, müzik alanında olan eserlerin yazılı sözü ve metni olarak tanımlanabilir.

  Güfte Nedir?

  Güfte, tanım olarak açıklanacak olursa en kısa anlamı müzik eserinin yazılı olduğu metin ya da söz olarak açıklanabilir. Söz ya da bir müzik yapıtının bestelendiği sözler olarak da tanımlanabilmektedir. Besteli ya da şiir ve güfteli eserlerin adına da neşide adı verilir. Bu güfteler, müzik eserinin sözleri farklı kişiler tarafından yazılabilir ve her şarkının kendine özgü bir yazarı bulunur.

  Güfteci Kimdir ve Kime Denir?

  Güfteci ise bu yazılı olan müzik yapıtlarını yazan kişiye verilen ad olarak bilinir. Sözlük anlamı olarak da güfteyi yazan ya da meydana getiren kişi, şarkı sözü yazarı olarak tanımlanmaktadır. Farsça bir kökene sahip olduğu bilinen güfte ya da güftekar kelimesi ortak bir kökene sahiptir. Genel olarak Klasik Türk musikisini meydana getiren repertuvarı ortaya çıkaran ve çeşitli formda olan güfteler, genel olarak aruz ölçüsü ile yazılmış olan rubai, şarkı ve gazel gibi manzumelerden örnek alınarak yazılan yazılar olarak bilinir.

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  Güftekar Kimdir ve Kime Denir?

  Güftekar ya da güfteci ile aynı anlamı taşıyan bir kelime olarak bilinir. Ayrı ayrı araştırmaya açık olan iki kelime gibi görünseler de ikisinin anlam olarak aynı yere çıktığı görülmektedir. Güfte sahibi olan kişi anlamına tekabül eden güftekar, müzik eserinin yazılı olan metinlerini ortaya çıkaran ve hazır hale getiren kişi gibi tanımların anlamına da gelmektedir. Güftekar, Türk Sanat Müziği yazan ve bu alanda gelişme gösteren eserler için daha çok kullanılan bir terim olmasının yanı sıra bestelenmek amacı ile yazılan bir şiir anlamını da taşımaktadır. Türk Sanat Müziği alanında yazılmış olan eserlerin adı geçtiğinde ya da herhangi bir kişi tarafından söylendiği zaman güftekarın da mutlaka açıklaması yapılmaktadır.

 

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