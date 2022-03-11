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Güdü ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre güdü kelimesinin anlamı

#TDK#Güdü Ne Demek#Güdü
Güdü ne demek, ne anlama gelir TDKya göre güdü kelimesinin anlamı

Kelimelerin anlamlarıyla ilgili araştırma yapan kişiler güdü sözcüğünü de araştırabiliyor. Güdü sözcüğü hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler kişilerce araştırılıyor. İlk kez duydukları güdü kelimesini araştırarak anlamını öğrenmek isteyen kişiler bulunuyor. Güdü sözcüğünün hangi anlamlarıyla kullanıldığı merak ediliyor. Güdü ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Güdü kelimesinin anlamı hakkında detayları derledik.

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Güdü kelimesinin günümüzde kullanılan birkaç anlamı bulunuyor. Güdü kelimesi TDK'ya göre, bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışları doğuran anlamına sahiptir. Bir işin gizli sebebi anlamına da sahiptir.

 Güdü Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Günümüzde kişilerin internetten yararlanarak araştırma yaptığı konular bulunuyor. Sözcük türlerinin doğru anlamları da kişilerin araştırarak bilgi sahibi olmak istediği konulardır. Güdü kelimesi günümüzde pek çok kişinin karşılaştığı ve gördüğü kelimeler arasındadır. İnternet sitelerinde veya gazete yazılarında güdü sözcüğü görülebiliyor. Hangi kökene ait olduğu ve hangi anlamlarıyla kullanıldığı merak ediliyor. Güdü sözcüğü günümüzde bilinçli veya bilinçsiz davranış doğuran anlamıyla kullanılan bir kelimedir.

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 TDK'ya Göre Güdü Kelimesinin Anlamı

 Sözcük türlerinin belirlenen tüm anlamlarına TDK üzerinden ulaşılabiliyor. Bireyler TDK üzerinden merak ettiği tüm sözcükleri araştırarak anlamlarını öğrenebiliyor. Kelimelerin sahip olduğu birden fazla anlam olabiliyor. Güdü kelimesi de, farklı anlamları olan kelimeler listesinde yer alıyor. TDK'da anlamı bulunan güdü kelimesi kişilerin öğrenmek istediği bir kelimedir. TDK'ya göre güdü sözcüğü, bir işin gizli sebebi anlamına sahiptir.

 

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