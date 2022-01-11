GTA San Andreas görevleri nelerdir ve nasıl yapılır? GTA San Andreas görevleri nasıl hızlı bitirilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koça isyan ettiFenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı! Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koç'a isyan etti#Fenerbahçe
Vahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktıVahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktı#Azra Gülendam Haytaoğlu
Fatih Terimin Galatasaraydan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde Bedelini ödüyorFatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde! 'Bedelini ödüyor'#Fatih Terim
Fenerbahçe büyük fırsat tepti Adana Demir rakibini geçtiFenerbahçe büyük fırsat tepti! Adana Demir rakibini geçti#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğlunun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecekBakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecek#Adil Karaismailoğlu
Tablo belli oldu Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladıTablo belli oldu! Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladı#Koronavirüs
Terimin evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi Hocamız iyi durumda değilTerim'in evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi! "Hocamız iyi durumda değil"#Galatasaray
Bodrum’da sağanak yağış sele dönüştü Sokak hayvanları boğulduBodrum’da sağanak yağış sele dönüştü! Sokak hayvanları boğuldu#BODRUM
Sedefnurun şüpheli düşüşünde önemli gelişme Açığa alındılarSedefnur'un 'şüpheli düşüşünde' önemli gelişme! Açığa alındılar#Sedefnur Çağlar
AK Parti Sözcüsü Çelikten HDPli Güzelin teröristle fotoğrafına tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP’li Semra Güzel hakkında fezlekeHDP’li Semra Güzel hakkında fezleke#HDP
Bakan Kasapoğludan izleyicilere sürpriz Haber bültenini sunduBakan Kasapoğlu'dan izleyicilere sürpriz! Haber bültenini sundu#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çin kararı açıkladı Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustostan beri ilk bu seviyedeÇin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede#Kripto Para
Galatasaray yeni hocasını hemen buldu Uçak bileti alındı, yarın İstanbulda...Galatasaray yeni hocasını hemen buldu! Uçak bileti alındı, yarın İstanbul'da...#Galatasarayu
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

GTA San Andreas görevleri nelerdir ve nasıl yapılır? GTA San Andreas görevleri nasıl hızlı bitirilir

#GTA San Andreas#Görev#Oyun
GTA San Andreas görevleri nelerdir ve nasıl yapılır GTA San Andreas görevleri nasıl hızlı bitirilir

GTA San Andreas, birçok kişinin çocukluğunu kaplayan oyunlardan biridir. Özellikle serbest bir dünya içermesi ve kaliteli grafik sunmasından dolayı tercih edilmektedir. Uzun yıllardan beri tüm mobil ve masaüstü cihazlarda oynanmaktadır. GTA San Andreas görevleri nelerdir ve nasıl yapılır araştırdık. Ve bu görevlerin nasıl hızlı yapılacağı konusunda bilgiler derledik.

Haberin Devamı

GTA San Andreas, Rockstar Games tarafından ‘2004’ yılında piyasaya sunulan bir oyundur. Sonrasında popülerliği artarak tüm dünyaya yayıldı. Ve birçok bilgisayar oyunu severin her zaman en iyiler listesinde yer almaktadır.

 GTA San Andreas Görevleri Nasıl Yapılır?

 Oyuna başlarken ilk olarak karakter bir sokakta bulunmaktadır. Burada bulunan bisiklete binerek haritadaki konuma gitmek gerekiyor. Sonrasında alacağımız ilk görev alanına karakter ulaşmaktadır. Buradaki ilk görev ‘Big Smoke’ ismiyle çıkmaktadır. Bisiklete bindikten sonra hızlıca pedal çevirerek çete üyelerini takip etmek gerekmektedir. Çünkü arkanızda birçok polis ve karşı çete üyeleri sizi kovalamaktadır. Varış noktasına ulaştığınızda görev otomatik olarak başarıyla sonlanmaktadır.

Haberin Devamı

 İkinci görevde ‘Ryder’ isimli karakterle beraber ana karakterimiz berber dükkanına gitmektedir. Sonrasında yolun karşısında bulunan pizzacıyı karakterlerimiz soymaktadır. Dolayısıyla tetikte olmak ve hızlı davranmak gerekmektedir. Özellikle silahlı çatışmalar ve araba kaçırma görevlerinde refleksler önem arz etmektedir. Ancak ilk görevler zaten karşımıza oldukça basit ve eğlenceli olarak gelmektedir.

 GTA San Andreas Görevleri Hızlı Bitirmek

 Görevleri hızlı bitirmek için GTA San Andreas oyunu içerisinde seçenekler bulunmaktadır. Birçok yol illegal olduğu için kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Çünkü hileye dayanarak yapılan bazı dosya değişiklikleri tüm görevleri bitirmektedir. Ancak birçok oyuncu görevleri tek tek keyifle yapmayı tercih etmektedir. Dolayısıyla görevler nasıl hızlı bitirilir tarzında sorular ortaya çıkmaktadır. Oyun içerisinde görevleri hızlı bitirmek için komutları düzgün takip etmek gerekiyor. Sonrasında aslında dikkatli olarak yapılan her görev hızlıca bitmektedir.

 Oyun içerisinde 'Catalyst' adlı görevde oyuncular oldukça zorlanmaktadır. Kamyon ve tren olarak bu görev iki farklı vasıta içermektedir. İlk olarak kamyona bindikten sonra düşman çete üyelerini öldürmek gerekiyor. Ve trene bindikten sonra kesinlikle hızlı davranmak gerekmektedir. Çünkü on adet kutuyu tren üzerinden kamyona fırlatarak görev yapılmaktadır. Ancak kutuları fırlattıktan sonra ilk aracımız olan kamyona dönmek ve mahalleye gitmek gerekiyor. Sonrasında görev otomatik olarak tamamlanacaktır.

Haberin Devamı

 GTA San Andreas Görevleri Taktikler

 Bilgisayar oyunlarında görev yaparken birçok seçenek bulunmaktadır. Oyuncular genellikle hile veya dosya değiştirme gibi yollar tercih etmektedir. Bununla birlikte gerçekten oyundan keyif almak isteyen kişiler bulunmaktadır. Dolayısıyla profesyonel olarak oyundaki görevleri bitirmeye bu kişiler çalışmaktadır. GTA San Andreas oyunu içerisinde birçok görev tek seferde yapılmamaktadır. Oyunun gerçekçi olmasından dolayı zorluklar karşımıza gelmektedir. Özellikle polisler, diğer çete üyeleri ve siviller görevleri etkilemektedir. Ayrıca güzel bir araba sürüşü bu oyunda kilit rol oynamaktadır.

 Araba çalmak ve sürmek dışında GTA San Andreas birçok faktör içermektedir. Özellikle silah kullanımı, koşmak ve tıraş olmak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. En basit görev genelde 'King in Exile' görevi olarak bilinmektedir. Çünkü bu görevde sadece telefonu açmak ve kapatmak yeterli olmaktadır. Sonrasında görev otomatik olarak tamamlanmaktadır. GTA San Andreas Görev Yapmak

Haberin Devamı

 Oyun içerisinde çete savaşları, araç kovalamaları ve aksiyon bolca bulunmaktadır. Ancak güzel bir araba için para gerekmektedir. Dolayısıyla GTA San Andreas görevleri bu açıdan kilit rol oynamaktadır. Görevleri yaptıkça saygınlık ve para miktarınız artmaktadır. Sonrasında bu parayla silah, saç şekli ve kıyafet gibi birçok şey satın alınabilmektedir. Günümüzde GTA San Andreas hala aktif olarak oynanmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#GTA San Andreas#Görev#Oyun

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı