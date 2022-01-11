GTA San Andreas görevleri nelerdir ve nasıl yapılır? GTA San Andreas görevleri nasıl hızlı bitirilir

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GTA San Andreas, Rockstar Games tarafından ‘2004’ yılında piyasaya sunulan bir oyundur. Sonrasında popülerliği artarak tüm dünyaya yayıldı. Ve birçok bilgisayar oyunu severin her zaman en iyiler listesinde yer almaktadır.

GTA San Andreas Görevleri Nasıl Yapılır?

Oyuna başlarken ilk olarak karakter bir sokakta bulunmaktadır. Burada bulunan bisiklete binerek haritadaki konuma gitmek gerekiyor. Sonrasında alacağımız ilk görev alanına karakter ulaşmaktadır. Buradaki ilk görev ‘Big Smoke’ ismiyle çıkmaktadır. Bisiklete bindikten sonra hızlıca pedal çevirerek çete üyelerini takip etmek gerekmektedir. Çünkü arkanızda birçok polis ve karşı çete üyeleri sizi kovalamaktadır. Varış noktasına ulaştığınızda görev otomatik olarak başarıyla sonlanmaktadır.

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İkinci görevde ‘Ryder’ isimli karakterle beraber ana karakterimiz berber dükkanına gitmektedir. Sonrasında yolun karşısında bulunan pizzacıyı karakterlerimiz soymaktadır. Dolayısıyla tetikte olmak ve hızlı davranmak gerekmektedir. Özellikle silahlı çatışmalar ve araba kaçırma görevlerinde refleksler önem arz etmektedir. Ancak ilk görevler zaten karşımıza oldukça basit ve eğlenceli olarak gelmektedir.

GTA San Andreas Görevleri Hızlı Bitirmek

Görevleri hızlı bitirmek için GTA San Andreas oyunu içerisinde seçenekler bulunmaktadır. Birçok yol illegal olduğu için kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Çünkü hileye dayanarak yapılan bazı dosya değişiklikleri tüm görevleri bitirmektedir. Ancak birçok oyuncu görevleri tek tek keyifle yapmayı tercih etmektedir. Dolayısıyla görevler nasıl hızlı bitirilir tarzında sorular ortaya çıkmaktadır. Oyun içerisinde görevleri hızlı bitirmek için komutları düzgün takip etmek gerekiyor. Sonrasında aslında dikkatli olarak yapılan her görev hızlıca bitmektedir.

Oyun içerisinde 'Catalyst' adlı görevde oyuncular oldukça zorlanmaktadır. Kamyon ve tren olarak bu görev iki farklı vasıta içermektedir. İlk olarak kamyona bindikten sonra düşman çete üyelerini öldürmek gerekiyor. Ve trene bindikten sonra kesinlikle hızlı davranmak gerekmektedir. Çünkü on adet kutuyu tren üzerinden kamyona fırlatarak görev yapılmaktadır. Ancak kutuları fırlattıktan sonra ilk aracımız olan kamyona dönmek ve mahalleye gitmek gerekiyor. Sonrasında görev otomatik olarak tamamlanacaktır.

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GTA San Andreas Görevleri Taktikler

Bilgisayar oyunlarında görev yaparken birçok seçenek bulunmaktadır. Oyuncular genellikle hile veya dosya değiştirme gibi yollar tercih etmektedir. Bununla birlikte gerçekten oyundan keyif almak isteyen kişiler bulunmaktadır. Dolayısıyla profesyonel olarak oyundaki görevleri bitirmeye bu kişiler çalışmaktadır. GTA San Andreas oyunu içerisinde birçok görev tek seferde yapılmamaktadır. Oyunun gerçekçi olmasından dolayı zorluklar karşımıza gelmektedir. Özellikle polisler, diğer çete üyeleri ve siviller görevleri etkilemektedir. Ayrıca güzel bir araba sürüşü bu oyunda kilit rol oynamaktadır.

Araba çalmak ve sürmek dışında GTA San Andreas birçok faktör içermektedir. Özellikle silah kullanımı, koşmak ve tıraş olmak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. En basit görev genelde 'King in Exile' görevi olarak bilinmektedir. Çünkü bu görevde sadece telefonu açmak ve kapatmak yeterli olmaktadır. Sonrasında görev otomatik olarak tamamlanmaktadır. GTA San Andreas Görev Yapmak

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Oyun içerisinde çete savaşları, araç kovalamaları ve aksiyon bolca bulunmaktadır. Ancak güzel bir araba için para gerekmektedir. Dolayısıyla GTA San Andreas görevleri bu açıdan kilit rol oynamaktadır. Görevleri yaptıkça saygınlık ve para miktarınız artmaktadır. Sonrasında bu parayla silah, saç şekli ve kıyafet gibi birçok şey satın alınabilmektedir. Günümüzde GTA San Andreas hala aktif olarak oynanmaktadır.