Grow 2. Ve 3. Hali Nedir? Grow Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

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Cümle kurulumu gerçekleşirken İngilizcede duruma bağlı olarak kelimeler farklı biçimlerde ele alınır. Özellikle gramer üzerinden bakıldığı vakit, zaman ile birlikte sunmuş olduğu anlama bağlı olarak kelimeler değişik halleri üzerinden ifade edilir.

Grow 2. Ve 3. Hali Nedir?

Grow kelimesi İngilizce üzerinden bakıldığı vakit düzensiz sözcükler arasında yer alır. Aynı zamanda bu durum İngilizce üzerinden bir irregular olarak da ifade edilmektedir. Böylece kural kelimesinin iki ve üç hali farklılık gösterir;

Grow fiili 2. hali; Grew

Grow fiili 3. hali: Grown

Bu şekilde öne çıkan halleri ile beraber amaca uygun cümle içerisinde kullanılır.

Grow Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İngilizcedeki düzensiz kelimeler içerisinde yer alan grow sözcüğü, taşımış olduğu anlam kapsamında birçok cümlem üzerinden ele alınabilir.

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‘’The sea grew wilder and wilder’’ (İkinci hali)

‘’I had grown’’ (Üçüncü hali)

Bu şekilde yukarıdaki halleri üzerinden İngilizcede cümle içerisinde amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Özellikle de İngilizce öğrenmek isteyenlerin en çok merak ettiği kelimeler ve halleri içerisinde yer almaktadır.