Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Grow 2. Ve 3. Hali Nedir? Grow Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Grow 2. Ve 3. Hali Nedir Grow Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce üzerinden kelimelerin farklı halleri bulunur. Bu haller düzenli ve düzensiz olmak üzere değişik biçimlerde yazılır. Bunlar içerisinde grow kelimesi 2. ve 3. hali üzerinden merak ediliyor. Peki grow 2. ve 3. hali nedir? Grow fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler üzerine bilgiler.

Haberin Devamı

Cümle kurulumu gerçekleşirken İngilizcede duruma bağlı olarak kelimeler farklı biçimlerde ele alınır. Özellikle gramer üzerinden bakıldığı vakit, zaman ile birlikte sunmuş olduğu anlama bağlı olarak kelimeler değişik halleri üzerinden ifade edilir. 

 Grow 2. Ve 3. Hali Nedir? 

 Grow kelimesi İngilizce üzerinden bakıldığı vakit düzensiz sözcükler arasında yer alır. Aynı zamanda bu durum İngilizce üzerinden bir irregular olarak da ifade edilmektedir. Böylece kural kelimesinin iki ve üç hali farklılık gösterir; 

 Grow fiili 2. hali; Grew 

 Grow fiili 3. hali: Grown 

 Bu şekilde öne çıkan halleri ile beraber amaca uygun cümle içerisinde kullanılır. 

 Grow Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İngilizcedeki düzensiz kelimeler içerisinde yer alan grow sözcüğü, taşımış olduğu anlam kapsamında birçok cümlem üzerinden ele alınabilir. 

Haberin Devamı

 ‘’The sea grew wilder and wilder’’ (İkinci hali) 

 ‘’I had grown’’ (Üçüncü hali) 

 Bu şekilde yukarıdaki halleri üzerinden İngilizcede cümle içerisinde amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Özellikle de İngilizce öğrenmek isteyenlerin en çok merak ettiği kelimeler ve halleri içerisinde yer almaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk